‘G-페스타 광주’ 67일간 대장정…도시 전역이 축제장
‘미식·인문·에너지’ 3개 주제
통맥축제 등 12개 행사·축제
“축제와 관광·소비를 동시에”
오는 23일부터 6월 28일까지 67일간 도시 전역을 거대한 축제장으로 변모시키는 ‘G-페스타 광주 2026’ 봄·여름 시즌의 막이 오른다.
21일 광주시에 따르면 이번 봄·여름 시즌은 총 12개 축제·행사가 참여하며, ‘미식+피크닉’ ‘인문+산책’ ‘에너지+체험’ 3개 주제로 운영된다. 광주시는 주제별 대표 축제를 중심으로 콘텐츠의 밀도를 높여 도시 전역을 하나의 유기적인 축제 공간으로 구현해낸다는 계획이다.
첫 번째 ‘미식+피크닉’은 ‘봄날, 광주를 맛보다’를 주제로 식도락 여행가들을 위한 맛있는 유혹이 펼쳐진다. 양동전통시장의 정을 나누는 ‘양동통맥축제’부터 호남 최대 규모의 ‘광주식품대전’, 전국의 술을 한자리에 모은 ‘주류관광페스타’까지 광주의 상권을 활성화하고 방문객의 입맛을 사로잡을 미식 콘텐츠가 풍성하게 준비된다.
두 번째 ‘인문+산책’은 ‘걷다, 광주를 만나다’를 주제로 광주의 정체성인 인문·민주·평화의 가치를 만나는 시간이다. 5·18민주광장과 금남로 일원에서 열리는 ‘오월광주, 민주주의 대축제’를 비롯해 ‘세계인권도시포럼’, ‘무등산 인문축제’가 인문도시 광주의 진면목을 보여줄 예정이다.
세 번째 ‘에너지+체험’은 ‘지금, 광주를 즐기다’를 주제로 청춘의 에너지를 담은 역동적인 무대를 선보인다. 국내 최대 규모의 스트리트댄스 축제인 ‘스트릿컬처페스타’를 중심으로, 온 가족의 웃음소리가 가득할 ‘하우펀(HOW FUN)’, 영화의 바다 ‘광주독립영화제’가 국립아시아문화전당(ACC) 일대를 뜨겁게 달굴 예정이다.
광주시는 동명동·무등산권역(동권)과 상무지구·김대중컨벤션센터권역(서권) 등 권역별 맞춤형 관광코스를 제안하고 나섰다. 단순한 관람에서 벗어나 축제장 인근 상권을 이용하고 인근 관광지를 탐방하는 것이 특징이다.
특히 방문객들이 광주의 미식을 보다 알차게 즐길 수 있도록, 광주시가 ‘광주맛집’으로 선정한 추천 식당 정보를 QR코드로 제공하는 등 미식 관광정보 접근성을 높였다. 또 5·18민주광장, 무등산, 국립아시아문화전당 등 주요 거점을 중심으로 관광 동선을 구성해 방문객이 축제와 관광, 소비를 동시에 경험할 수 있도록 했다.
광주시 관계자는 “G-페스타 광주는 도시 전체를 거대한 축제공간으로 변화시키는 통합 플랫폼”이라며 “올 봄과 여름에는 시민과 관광객 모두가 더 오래 머물고, 잊지 못할 추억을 만들기를 바란다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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