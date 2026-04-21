사라지는 수학여행…교사 10명 중 9명 “사고 책임질까 불안”

전교조, ‘2026 현장체험학습 실태조사’ 결과 발표

체험학습 관련 행정 업무가 지나치게 과중하다는 응답도 84.0%나 됐다.

사고 책임을 최종적으로 교사 개인에게 전가하는 구조가 바뀌지 않는다면 어떤 교사도 적극적인 교육 활동에 나설 수 없다”고 말했다.

전교조는 “

교와 교사 개인에게 집중된 책임을 교육청과 국가가 분담하는 체계를 마련해야 한다”고 주장했다.