경주시, ‘농업 선도도시’ 대상 수상…정책·현장 성과 입증
경북 경주시가 농업 전반에 걸친 정책 성과를 인정받으며 농업 선도도시로서의 위상을 재확인했다.
경주시는 ‘2026 국가산업대상’에서 농업 선도도시 부문 대상을 수상했다고 21일 밝혔다. 이번 수상은 경주시농업기술센터가 농촌진흥, 농촌 인력, 귀농·귀촌 정책 등 농업정책 전반에서 고른 성과를 거둔 점이 높이 평가된 결과다.
특히 농촌진흥 분야에서 전국 156개 시군을 대상으로 한 평가에서 최우수 기관에 선정되며 5년 연속 수상이라는 성과를 기록했다.
신농업혁신타운 조성, 농업기술박람회 개최, 기술 보급 확대 등 주요 사업도 현장 중심의 실질적 성과로 이어졌다는 평가다.
농촌 인력정책에서도 두드러진 성과를 보였다. 외국인 계절근로자 유치 규모를 2022년 60명에서 2024년 492명까지 대폭 확대했으며 무단이탈률 0%, 농가 수요 충원율 100%를 기록했다.
귀농·귀촌 분야 역시 19년간 운영해 온 교육과 1대1 멘토링, 정착 지원 정책을 기반으로 현장 중심의 성과를 이어가고 있다.
시는 이 같은 성과가 인력 유치와 정착 지원, 기술 보급이 유기적으로 연계된 농업정책 추진체계에서 나온 결과로 분석한다.
최혁준 경주시장 권한대행은 “이번 수상은 경주 농업의 경쟁력과 정책 성과를 대외적으로 인정받은 뜻깊은 결과”라며 “앞으로도 농업인의 요구를 반영한 다양한 지원사업을 추진해 농가 소득 증대와 농업 경쟁력 강화에 힘쓰겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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