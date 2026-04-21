포항시, 국제 기후행사서 ‘글로벌 MICE 도시’ 비전 홍보
경북 포항시가 국제 기후행사에 참가해 MICE 산업 기반과 국제회의 유치 역량 홍보에 나선다.
시에 따르면 20일부터 25일까지 전남 여수에서 열리는 ‘유엔기후변화협약(UNFCCC) 제3차 기후주간 및 녹색전환 국제주간(K-GX)’에 참가해 산업과 기후를 연계한 도시 비전과 마이스 경쟁력을 국제사회에 알린다.
이번 행사는 향후 유엔기후변화협약 당사국총회(COP)를 앞두고 주요 기후 의제를 논의하는 국제 협력의 장으로, 국내외 정부와 국제기구, 산업계 관계자 등 1000여명이 참여하는 대규모 국제행사다.
시는 행사 기간 홍보부스를 운영하며 포항국제전시컨벤션센터(POEX) 조성 계획을 비롯해 세계녹색성장포럼(WGGF), 이클레이(ICLEI) 세계총회 등 주요 국제행사 유치·개최 경험을 중심으로 ‘산업·기후 연계형 MICE 도시’ 전략을 집중적으로 소개할 계획이다.
특히 포항은 수소환원제철, 이차전지 리사이클링, 분산에너지 확대, 그린웨이 프로젝트 등 탄소중립 관련 산업과 정책을 동시에 추진하고 있어 산업 전환과 기후 대응을 결합한 도시 모델로 주목받고 있다.
시는 이번 행사 참가를 계기로 국제회의 개최 여건과 지원 정책을 적극 알리고, 국내외 참가자들과의 네트워킹을 통해 향후 유치 가능한 국제행사 발굴에도 나설 방침이다.
포항시 관계자는 “이번 기후주간은 포항의 산업 기반과 기후 대응 역량을 국제사회에 동시에 알릴 수 있는 중요한 기회”라며 “포엑스를 중심으로 한 마이스 인프라와 국제행사를 연계해 글로벌 기후·산업 협력 플랫폼 도시로 도약해 나가겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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