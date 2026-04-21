크래프톤 김창한 대표, 잇단 경제사절단 동행… 달라진 게임 위상
김창한 크래프톤 대표가 올해 이재명 대통령의 주요 국빈 방문 일정에 연달아 경제사절단 자격으로 동행하며 게임 산업의 한층 높아진 위상을 보여주고 있다.
21일 업계에 따르면 김 대표는 지난 19일부터 진행 중인 이 대통령의 인도 국빈 방문 일정에 경제사절단으로 동행했다. 김 대표는 20일 뉴델리에서 열린 ‘한·인도 경제인 대화’에 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등과 함께 참석해 주목받았다. 이날 나렌드라 모디 인도 총리는 누적 이용자 2억 6000만명을 돌파한 현지 국민 게임 ‘배틀그라운드 모바일 인도(BGMI)’의 성과를 직접 언급하기도 했다.
앞서 김 대표는 지난 1월 방중 경제사절단에도 합류해 한중 비즈니스 포럼과 국빈 만찬 일정을 소화한 바 있다. 그동안 제조업 중심으로 굳어져 있던 경제 외교의 틀이 게임을 비롯한 문화 콘텐츠 산업으로 확장된 상징적인 행보로 평가된다.
크래프톤은 인도 시장에서 괄목할 만한 사업 성과와 투자 실적을 내고 있다. BGMI는 현지 국민 게임으로 각광받고 있고, 인도 스타트업 생태계에 누적 2억 달러(약 2900억원) 이상을 투자했다. 주요 투자처로는 인도 최대 e스포츠 기업인 노드윈 게이밍과 게임 스트리밍 플랫폼 로코가 꼽힌다. 이에 더해 웹소설 플랫폼 프라틸리피와 오디오 콘텐츠 플랫폼 쿠쿠FM 등에도 투자를 단행해 게임 외 문화 콘텐츠 영역으로 영토를 확장했다. 지난해 인수한 국내 게임사 넵튠의 애드테크 역량을 바탕으로 인도에서 게임 연계 사업 모델도 활발히 개발하고 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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