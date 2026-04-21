체육공단, 스포츠주간 기념 ‘땀송송 운동해봄제’ 개최
서울올림픽기념국민체육진흥공단(체육공단)은 오는 27일부터 다음 달 3일까지 64회째를 맞은 스포츠주간을 맞아 문화체육관광부와 함께 대국민 스포츠 축제 ‘땀송송 운동해봄제’를 개최한다.
행사는 오는 26일 서울 송파구 올림픽공원 일대에서 열린다. 스포츠 참여가 상대적으로 저조한 10대와 70대 이상 연령층을 포함한 전 세대가 함께 즐길 수 있는 체험형 프로그램이 마련됐다.
행사 당일 소마미술관 옆 대초원에서 육군 군악 의장대대 태권도 시범대의 축하공연이 펼쳐진다. 댄서 킹키와 함께 올림픽공원 3㎞ 코스를 달리는 ‘응원봉 런’도 진행된다. 자연인 이승윤의 ‘건강 토크쇼’, 국민체력100과 함께하는 스릴 만점 술래잡기 ‘경찰과 도둑’, 웃음 전도사 노민주의 ‘기체조’, 인플루언서 ‘빵느’와 함께하는 전신 스트레칭 등 이색 프로그램도 예정돼 있다.
우리금융아트홀 앞마당에서는 가상현실(VR) 스포츠·장애인스포츠·뉴스포츠 등 다양한 체험 프로그램과 스포츠산업 연계 플리 마켓 등 홍보·체험 부스가 상시 운영된다. 체육공단을 비롯한 대한체육회, 대한장애인체육회, 태권도진흥재단 등 체육계 공공기관이 함께 모여 운영하는 홍보 부스에서는 스탬프 투어를 통해 다양한 기념품을 받을 수 있다.
ESG 경영 문화 확산을 위한 ‘땀송송 운동복·용품 수거 캠페인’도 함께 진행된다. 안 쓰는 깨끗한 운동복이나 용품을 기부하면 줄넘기, 업사이클링 가방 등 기념품을 받을 수 있다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사