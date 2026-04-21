부산, 방산혁신클러스터 유치전… 해양AX 거점 노린다
5년간 250억원 국비 지원 대형 사업
부산대 KIOST SKT 등 산학연 협력
해양데이터 기반 AI 방산 생태계 구축
부산시가 국비 250억원 규모의 방산혁신클러스터 사업 유치에 나서며 해양 기반 방위산업 육성에 본격 시동을 걸었다.
부산시와 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP)은 방위사업청이 추진하는 ‘방산혁신클러스터’ 사업 유치를 본격 추진한다고 21일 밝혔다. 이 사업은 방산부품 국산화와 지역 거점 육성을 통해 방위산업 생태계를 활성화하는 대형 국책사업이다.
현재 경남과 대전, 구미가 클러스터로 선정돼 운영 중에있다. 정부는 올해 3~4개 지역을 클러스터로 추가 선정할 계획이다. 선정 지역에는 5년간 약 250억원의 국비가 지원된다.
시는 BISTEP을 중심으로 부산대학교, 한국해양과학기술원, 한국생산기술연구원, SK텔레콤 등 산·학·연 협력 체계를 구축해 유치전에 나섰다. 특히 해군 수요 발굴과 지역 방산기업 간담회 등을 통해 실효성 있는 사업 계획을 마련했다는 설명이다.
부산은 해군작전사령부와 해양 연구기관이 밀집해 있어 해양 국방 분야 인공지능 전환(AX)에 유리한 조건을 갖춘 지역으로 평가된다. 이를 바탕으로 해양 데이터 수집과 분석, 설계, 시제품 제작, 성능 검증, 실증까지 이어지는 전주기 방산 AI 생태계 구축을 추진할 계획이다.
시는 이번 사업을 통해 지역 방산기업의 디지털 전환을 지원하고 해양 방산 분야 핵심 기술 경쟁력을 확보한다는 전략이다.
김영부 BISTEP 원장은 “방산혁신클러스터 유치는 지역 방산기업 성장과 산업 생태계 고도화를 이끌 기회”라며 “산학연 협력을 기반으로 유치에 총력을 다하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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