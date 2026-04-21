완주 대둔산 축제 6월 13일 개막…‘산악 레저 진수’ 선보인다
1박 2일 환종주·은하수 트레킹
전문 체험형 콘텐츠 강화
전북 완주군이 산악 극한 활동과 야외 활동의 진수를 선보이는 ‘2026 완주 대둔산 축제’를 오는 6월 13일부터 14일까지 이틀간 대둔산 일원에서 개최한다.
21일 완주군에 따르면 이번 축제는 ‘땀은 도전으로, 바람은 힐링으로’라는 슬로건 아래 대둔산의 수려한 자연경관을 배경으로 트레일, 하이킹, 트레킹 등 전문적인 야외 체험 활동을 중심으로 구성됐다.
군은 축제의 전문성을 높이기 위해 2박 3일간 진행되는 ‘완주 9경 장거리 트레일’을 비롯해 대둔산 능선을 따라 걷는 ‘1박 2일 환종주 하이킹’, 밤하늘의 정취를 만끽하는 ‘은하수 둘레길 트레킹’ 등 특화 프로그램을 전면에 내세웠다.
특히 장거리 코스와 캠핑을 결합해 전국의 산악 마니아들이 지역에 머물며 축제에 깊이 몰입할 수 있도록 설계했다.
부대 행사도 내실 있게 마련됐다. 최신 아웃도어 및 캠핑 장비 전시·판매장과 함께 백패킹 교육, 가족 단위 체험 행사 등이 다채롭게 펼쳐진다.
아울러 대둔산 인근 음식점과 케이블카, 숙박시설 등과 연계한 할인 혜택을 제공해 방문객 편의를 높이는 동시에 실질적인 지역 경제 활성화를 도모할 방침이다.
완주군 관계자는 “대둔산 축제를 대한민국을 대표하는 산악 익스트림 축제로 육성해 완주를 아웃도어 레저의 거점으로 만들겠다”며 “자연 속에서 도전과 힐링을 동시에 경험하는 특별한 기회가 될 것”이라고 말했다.
완주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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