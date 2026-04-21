완주 대둔산 축제 6월 13일 개막…‘산악 레저 진수’ 선보인다

1박 2일 환종주·은하수 트레킹

전문 체험형 콘텐츠 강화

전북 완주군 대둔산축제포스터. 완주군 제공

전북 완주군이 산악 극한 활동과 야외 활동의 진수를 선보이는 ‘2026 완주 대둔산 축제’를 오는 6월 13일부터 14일까지 이틀간 대둔산 일원에서 개최한다.