대한체육회, 도서산간 찾아가는 체육관 ‘스포츠버스’ 운영
대한체육회가 21일부터 도서산간 지역 유·청소년과 지역 주민들을 대상으로 직접 현장을 찾아가는 이동형 체육 프로그램 ‘스포츠버스’를 운영한다.
문화체육관광부와 국민체육진흥공단의 재정 후원으로 추진되는 스포츠버스 운영 사업은 2009년부터 시작됐다. 스포츠 체험존, 학교 운동회, 다양한 부대행사 등 프로그램으로 구성돼 있다.
올해는 충남 금산군 복수초등학교에서 첫 운영에 나선다. 지난해보다 2회 증가한 총 32회를 전국 각지에서 운영한다. 다음 달 6일 강원 홍천을 시작으로 경북 상주, 강원 평창, 충북 진천, 전남 해남, 충남 당진 등 지역의 초·중학교 및 지역아동센터에서 순차적으로 운영될 예정이다.
유승민 체육회장은 “스포츠버스는 유·청소년들의 신체적·정서적 성장에 긍정적인 역할을 할 것”이라며 “특히 다양한 스포츠를 체험하기 어려운 지역의 초‧중학교 학생들이 다채로운 체험을 통해 스포츠의 가치를 자연스럽게 체득하는 계기가 되길 바란다”고 전했다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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