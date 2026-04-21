부산선관위, 허위 거소투표·위장전입 집중 단속
지방선거 앞두고 특별 예방 활동 전개
병원 요양소 전수 조사 현장 점검 강화
위법 시 징역형, 최대 5억원 포상금
부산시선거관리위원회가 지방선거를 앞두고 허위 거소투표 신고와 위장전입 등 불법행위에 대한 집중 단속에 나선다.
부산시선관위는 오는 6월 3일 시행하는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 특정 후보자에게 유리하도록 투표권을 행사하기 위한 위법행위에 대해 특별 예방·단속 활동을 펼친다고 21일 밝혔다.
선관위는 근소한 표차로 당락이 갈릴 수 있는 지방선거 특성을 고려해 병원과 요양시설, 지방자치단체 등을 대상으로 거소투표 신고 전수 조사와 현지 점검을 시행할 계획이다. 온라인 모니터링도 강화해 위법행위를 사전에 차단한다는 방침이다.
중점 단속 대상은 본인 의사와 무관하게 거소투표를 신고하는 행위와 투표용지를 가로채 대리투표를 하는 행위 등이다. 공직선거법에 따르면 허위 거소투표 신고자는 3년 이하 징역 또는 500만원 이하 벌금, 대리투표 등 부정투표는 5년 이하 징역 또는 1000만원 이하 벌금에 처할 수 있다.
위장전입 행위도 단속 대상이다. 특정 지역에서 투표하기 위해 허위로 주민등록을 이전하는 경우 3년 이하 징역 또는 500만원 이하 벌금이 부과된다. 선관위는 동일 주소지 다수 전입이나 공장·상가·빈집 전입신고 등 이상 징후에 대한 점검을 강화할 계획이다.
선관위는 실제 처벌 사례를 제시하며 경각심도 강조했다. 요양시설 입소자 명의를 이용해 거소투표를 허위 신고하거나, 종업원 등을 동원해 위장전입을 시킨 사례 등에서 벌금형이 선고된 바 있다.
부산시선관위는 “허위 거소투표 신고와 위장전입 등 위법행위에 대해서는 철저히 조사해 엄중히 조치할 방침”이라며 “위법행위 발견 시 1390으로 신고해 달라”고 당부했다. 신고자의 신원은 법에 따라 보호되며 중요 제보의 경우 최대 5억원의 포상금이 지급된다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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