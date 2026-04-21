강릉 반려동물 공원 ‘펫파크’ 임시개장
반려인과 반려동물을 위한 공원이 강원도 강릉에서 문을 연다.
강원도 강릉시는 시민과 반려동물이 함께 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있는 펫파크(사진)를 27일 임시 개장한다.
펫파크는 성산면 산북리 동물사랑센터 옆에 약 8580㎡ 규모로 조성됐다. 반려동물 양육 가구 증가에 따른 시민 수요에 대응하고 성숙한 반려문화 확산과 사람과 동물이 조화롭게 공존하는 도시환경을 만들고자 조성한 시설이다.
대형견 놀이터와 소형견 놀이터 각 1개소를 비롯해 반려견 어질리티 놀이터, 편의시설 등 다양한 공간이 들어섰다.
이와 함께 반려동물과 함께 산책할 수 있는 전용 산책로와 중앙광장이 설치됐다. 반려인들이 휴식을 취할 수 있는 커뮤니티 쉼터와 주차장을 함께 조성해 편의성을 높였다.
펫파크는 월요일과 명절 등 특정일을 제외하고 연중 운영할 예정이다.
임시 개장은 정식 개장에 앞서 시설 운영 전반을 점검하고 이용자 의견을 수렴하기 위한 것이다.
시는 이 기간 시설 이용의 안전성, 운영 관리 체계, 이용수칙 준수 여부 등을 종합적으로 점검하고 보완이 필요한 사항은 적극적으로 개선해 나갈 계획이다.
지난해 말 기준 강릉시에 등록된 반려동물은 1만8116마리다. 반려인은 전체 인구대비 27%인 5만 5000여명이다.
최두순 축산과장은 21일 “펫파크가 반려동물과 시민 모두에게 즐겁고 안전한 공간으로 자리 잡을 수 있도록 임시 개장 기간 운영 전반을 세심히 점검하겠다”며 “시민들의 다양한 의견을 반영해 더욱 편리하고 쾌적한 시설로 만들어 가겠다”고 말했다.
강릉=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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