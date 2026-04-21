“자다 깼더니 바다 한복판”…대부도 갯바위에 고립된 여성

갯바위에 고립된 A씨. 평택해경 제공

현장에 출동한 해경은 A씨를 해변으로 이송했다.

일부 소지품을 분실한 것 외에 건강엔 큰 이상이 없는 것으로 알려졌다.

안산 말부흥 선착장에서 술에 취한 20대 남성 B씨가 발을 헛디뎌 갯벌로 추락하기도 했다.