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“자다 깼더니 바다 한복판”…대부도 갯바위에 고립된 여성

입력:2026-04-21 13:07
수정:2026-04-21 13:09
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갯바위에 고립된 A씨. 평택해경 제공

한 여성이 대부도 인근 갯바위에 고립됐으나 해경의 신속한 대응 덕분에 무사히 구조됐다.

21일 경기도 평택해양경찰서에 따르면 안산 대부도 방아머리해변 인근에 사람이 고립됐다는 신고가 접수된 것은 지난 19일 오후 5시27분쯤이었다. 갯바위에 있던 이는 중국 국적 여성 A씨였다.

A씨는 혼자 갯바위에서 바다를 보다가 잠이 들었고, 밀물이 몰려들면서 고립된 것으로 전해졌다.

현장에 출동한 해경은 A씨를 해변으로 이송했다.

A씨는 일부 소지품을 분실한 것 외에 건강엔 큰 이상이 없는 것으로 알려졌다.

앞서 같은 날 새벽 1시쯤엔 안산 말부흥 선착장에서 술에 취한 20대 남성 B씨가 발을 헛디뎌 갯벌로 추락하기도 했다. 당시 B씨는 해경과 경찰, 소방의 합동 구조로 무사히 구조됐으며 다친 곳은 없는 것으로 전해졌다.

박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr

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