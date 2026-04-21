광양시, 고유가 피해 시민 대상 지원금 지급…최대 60만원

고유가 피해지원금 1차 4월 27일부터 5월 8일까지



2차 지급 5월 18일부터 소득 하위 70% 대상 선별

광양시청 전경. 광양시 제공

전남 광양시는 중동 사태로 인한 고유가·고환율·고물가 상황에 대응해 시민의 부담을 줄이기 위해 27일부터 ‘고유가 피해지원금’을 지급한다고 밝혔다.



지원 대상은 2026년 3월 30일 기준 광양시에 주민등록을 둔 소득 하위 70% 시민이다. 1차 지급은 27일부터 5월 8일까지 진행된다. 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 등 취약계층이 대상이다.



지급 금액은 기초생활수급자 60만원, 차상위계층 및 한부모가족 50만원이다. 2차 지급은 5월 18일부터 7월 3일까지 1차 지급 대상자를 제외한 소득 하위 70% 시민에게 1인당 15만원이 지급된다. 2차 지급 대상자는 5월 중 확정될 예정이다. 1차 기간에 신청하지 못한 취약계층도 2차 지급 기간에 신청할 수 있다.



각 신청 첫 주 평일에는 출생연도 끝자리에 따른 요일제가 적용된다. 1차 지급 기간 중 4월 30일은 다음 날이 노동절인 점을 고려해 끝자리 4·5·9·0 모두 신청할 수 있다. 5월 1일(노동절)부터는 요일제가 적용되지 않는다.



신청은 카드사 누리집과 지역사랑상품권 앱(chak)을 통한 온라인 방식, 읍면동 주민센터와 은행 영업점을 통한 방문 방식으로 가능하다.



지급 수단은 신용·체크카드 포인트 충전, 광양사랑상품권(모바일), 선불카드 가운데 선택할 수 있다. 사용처는 광양사랑상품권 가맹점과 연매출 30억 원 이하 소상공인 업소로 제한된다.



고령자와 장애인 등 거동이 불편한 주민을 위해 ‘찾아가는 신청 서비스’도 운영한다. 전화 상담으로 방문 일정을 정한 뒤 현장에서 선불카드를 전달하는 방식이다.



지급 대상 여부 등에 대한 이의신청은 각 차수 신청 기간 내 국민신문고 또는 읍면동 주민센터를 통해 접수한다.



광양시는 한국조폐공사, NH농협은행 광양시지부와 협력해 지역사랑상품권과 선불카드 공급 체계를 마련했다. 사업 추진을 위해 전담 태스크포스(TF)도 운영하고 있다. 또한 원활한 신청을 위해 본청 공무원 330여명을 1·2차 집중 신청 기간 동안 읍면동 현장에 배치하고, 기간제 근로자를 투입해 접수와 배부 업무를 지원할 예정이다.



광양시 관계자는 21일 “지원금을 신속히 지급해 지역 내 소비를 늘리고 소상공인과 자영업자의 매출 회복에 도움이 되도록 하겠다”고 말했다.



시민 편의를 위한 ‘국민비서 알림서비스’는 네이버, 카카오톡, 토스 등 모바일 앱을 통해 신청할 수 있다. 대상 여부와 지급 금액, 신청 기간, 사용 기한 등을 안내받을 수 있다.



또한 시는 정부를 사칭한 스미싱 피해 예방을 위해 고유가 피해지원금과 관련된 URL이나 링크가 포함된 안내 문자를 발송하지 않는다고 밝혔다. 관련 문의는 고유가 피해지원금 콜센터 또는 한국인터넷진흥원 스미싱 상담센터로 하면 된다.



광양=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 전남 광양시는 중동 사태로 인한 고유가·고환율·고물가 상황에 대응해 시민의 부담을 줄이기 위해 27일부터 ‘고유가 피해지원금’을 지급한다고 밝혔다.지원 대상은 2026년 3월 30일 기준 광양시에 주민등록을 둔 소득 하위 70% 시민이다. 1차 지급은 27일부터 5월 8일까지 진행된다. 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 등 취약계층이 대상이다.지급 금액은 기초생활수급자 60만원, 차상위계층 및 한부모가족 50만원이다. 2차 지급은 5월 18일부터 7월 3일까지 1차 지급 대상자를 제외한 소득 하위 70% 시민에게 1인당 15만원이 지급된다. 2차 지급 대상자는 5월 중 확정될 예정이다. 1차 기간에 신청하지 못한 취약계층도 2차 지급 기간에 신청할 수 있다.각 신청 첫 주 평일에는 출생연도 끝자리에 따른 요일제가 적용된다. 1차 지급 기간 중 4월 30일은 다음 날이 노동절인 점을 고려해 끝자리 4·5·9·0 모두 신청할 수 있다. 5월 1일(노동절)부터는 요일제가 적용되지 않는다.신청은 카드사 누리집과 지역사랑상품권 앱(chak)을 통한 온라인 방식, 읍면동 주민센터와 은행 영업점을 통한 방문 방식으로 가능하다.지급 수단은 신용·체크카드 포인트 충전, 광양사랑상품권(모바일), 선불카드 가운데 선택할 수 있다. 사용처는 광양사랑상품권 가맹점과 연매출 30억 원 이하 소상공인 업소로 제한된다.고령자와 장애인 등 거동이 불편한 주민을 위해 ‘찾아가는 신청 서비스’도 운영한다. 전화 상담으로 방문 일정을 정한 뒤 현장에서 선불카드를 전달하는 방식이다.지급 대상 여부 등에 대한 이의신청은 각 차수 신청 기간 내 국민신문고 또는 읍면동 주민센터를 통해 접수한다.광양시는 한국조폐공사, NH농협은행 광양시지부와 협력해 지역사랑상품권과 선불카드 공급 체계를 마련했다. 사업 추진을 위해 전담 태스크포스(TF)도 운영하고 있다. 또한 원활한 신청을 위해 본청 공무원 330여명을 1·2차 집중 신청 기간 동안 읍면동 현장에 배치하고, 기간제 근로자를 투입해 접수와 배부 업무를 지원할 예정이다.광양시 관계자는 21일 “지원금을 신속히 지급해 지역 내 소비를 늘리고 소상공인과 자영업자의 매출 회복에 도움이 되도록 하겠다”고 말했다.시민 편의를 위한 ‘국민비서 알림서비스’는 네이버, 카카오톡, 토스 등 모바일 앱을 통해 신청할 수 있다. 대상 여부와 지급 금액, 신청 기간, 사용 기한 등을 안내받을 수 있다.또한 시는 정부를 사칭한 스미싱 피해 예방을 위해 고유가 피해지원금과 관련된 URL이나 링크가 포함된 안내 문자를 발송하지 않는다고 밝혔다. 관련 문의는 고유가 피해지원금 콜센터 또는 한국인터넷진흥원 스미싱 상담센터로 하면 된다.광양=김영균 기자 ykk222@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지