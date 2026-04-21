라이엇 게임즈 ‘와일드 리프트’, 포르쉐와 협업 스킨 공개
라이엇 게임즈의 모바일 게임 ‘리그 오브 레전드: 와일드 리프트’가 스포츠카 브랜드 ‘포르쉐 AG’와의 협업을 통해 게임 내 특별 콘텐츠를 선보인다.
이번 파트너십으로 포르쉐와 공동 디자인한 특별 스킨 ‘프레스티지 셀렉트 네온 레이서 카이사’가 공개된다. 해당 스킨은 포르쉐의 최신 모델 ‘911 GT3’에서 영감을 받아 스포츠카 특유의 디자인과 신규 테마 ‘네온 레이서’의 미래 지향적 콘셉트를 결합한 것이 특징이다.
이 스킨은 4월 30일부터 5월 31일까지 진행되는 인게임 이벤트 ‘네온 레이서 그랑프리’를 통해 획득할 수 있다.
이와 함께 게임 전반에 레이싱 테마의 시각적 업데이트가 적용되며 30일에는 ‘프레스티지 셀렉트 네온 레이서 카이사’를 비롯해 ‘이렐리아’와 ‘제드’, ‘오로라’, ‘헤카림’, ‘그라가스’ 등 다수의 ‘네온 레이서’ 스킨이 출시된다. 이 중 ‘그라가스’ 스킨은 인게임 이벤트 참여 시 무료로 얻을 수 있다. ‘무무무작위 총력전’에도 레이싱 테마 맵과 신규 증강이 추가된다.
데렉 챈 선임 퍼블리싱 디렉터는 “와일드 리프트와 포르쉐는 최고의 퍼포먼스, 열정, 장인 정신이라는 공통의 가치를 지닌 파트너”라며 “네온 레이서 스킨 시리즈와 카이사의 협업 스킨 등을 통해 이러한 가치가 플레이어 경험으로 이어지길 바란다”고 전했다.
라이엇 게임즈는 이번 파트너십을 기념해 한국 플레이어들을 위한 오프라인 팝업을 진행할 예정이다. 4인조 걸밴드 ‘QWER’의 멤버 ‘히나’를 한국 뮤즈로 발탁해 특별한 키 비주얼 촬영을 마쳤다. 히나는 “4월 27일 컴백을 앞두고 와일드 리프트와 포르쉐가 함께하는 특별한 협업의 뮤즈로 선정되어 영광이다. 색다른 콘셉트로 촬영한 이번 키 비주얼을 통해 팬분들께 새로운 모습을 보여드릴 수 있을 것 같아 기대된다”고 밝혔다. 히나는 다가오는 오프라인 팝업 현장에도 방문할 예정이다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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