김동근 의정부시장 재선 도전 “더 큰 의정부 완성”

김동근 의정부시장이 21일 의정부시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 의정부시장 선거 재도전을 선언하고 있다. 박재구 기자

경제 분야에서는 구조 전환 성과를 강조했다. 그는 “의정부는 전형적인 베드타운이었지만 기업 유치 기반을 마련하며 자족도시로 전환하고 있다”며 미군 반환공여지 활용, 기업유치 전담조직 신설, 경제자유구역 후보지 선정 등을 주요 성과로 꼽았다.

특히 캠프 잭슨 부지 내 대웅그룹 유치를 두고 “일자리가 생기는 도시로 가는 출발점”이라고 평가했다.