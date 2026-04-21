김동근 의정부시장 재선 도전 “더 큰 의정부 완성”
김동근 의정부시장이 21일 재선 도전을 공식 선언하며 지난 성과를 바탕으로 도시 전환을 완성하겠다고 밝혔다.
김 시장은 이날 의정부시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “지난 4년이 의미 있는 변화의 시간이었다면 앞으로의 4년은 더 큰 발전의 시간”이라며 “일자리, 교통, 도시, 문화 전반의 혁신을 완성해 수도권 북부 중심 도시로 도약시키겠다”고 말했다.
그는 출마 배경으로 시민 체감 변화를 꼽았다. 김 시장은 “시민들로부터 ‘의정부가 변하고 있다’는 말을 가장 많이 들었다”며 “이 흐름을 멈추지 않고 더 크게 이어가기 위해 다시 도전한다”고 강조했다. 이어 “수년간 해결되지 못했던 현안을 회피하지 않고 결과로 증명해왔다”고 덧붙였다.
김 시장은 지난 임기 주요 성과로 고산 물류센터 백지화, 호원 예비군 훈련장 이전, 장암동 소각장 문제 해결 등을 제시했다.
특히 김 시장은 고산 물류단지 백지화와 관련해 “합법적으로 추진되던 사업을 중단하는 과정에서 사업 파산과 손해배상 등 큰 위험이 있어 막막했다”고 밝혔다.
이어 “시민들과 함께 사업자를 설득해 저층 주거지 전환이라는 대안을 마련했고, 현재 사업은 마무리 단계”라며 “이 과정을 통해 비전과 원칙, 시민과의 소통이 정책 실현의 핵심임을 깨달았다”고 말했다.
경제 분야에서는 구조 전환 성과를 강조했다. 그는 “의정부는 전형적인 베드타운이었지만 기업 유치 기반을 마련하며 자족도시로 전환하고 있다”며 미군 반환공여지 활용, 기업유치 전담조직 신설, 경제자유구역 후보지 선정 등을 주요 성과로 꼽았다.
특히 캠프 잭슨 부지 내 대웅그룹 유치를 두고 “일자리가 생기는 도시로 가는 출발점”이라고 평가했다.
교통 정책으로는 GTX-C 노선 착공, 광역버스 확대, 통학버스 도입, 지하철 8호선 연장 추진 등을 들며 “의정부를 경기북부 교통 허브로 만들겠다”고 밝혔다.
이와 함께 생태하천 복원, 문화도시 선정, 문화시설 확충, 교육 인프라 확대 등 문화·환경·교육 분야 성과도 함께 제시했다.
향후 비전으로는 ‘5대 혁신’을 통한 도시 대전환을 내세웠다. 첨단 바이오·IT 산업 유치와 경제자유구역 지정을 통해 양질의 일자리를 창출하고, 철도망 확충과 광역환승체계 구축으로 교통 경쟁력을 강화하겠다는 구상이다.
또한 역세권 중심 개발과 복합공간 조성을 통해 도시 구조를 재편하고, 수변공간과 정원 확대 등으로 도시 브랜드를 높이겠다고 밝혔다.
김 시장은 “의정부는 이미 변화의 궤도에 올라섰다”며 “이 흐름을 멈추지 않고 일자리와 교통, 도시·문화, 행정 전반의 혁신을 완성해 수도권 북부 중심 도시로 도약시키겠다”고 밝혔다. 이어 “그동안 의정부를 변화시켜온 경험을 바탕으로 더 큰 전환을 끝까지 책임지겠다”고 강조했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사