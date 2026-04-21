‘대형산불 특별조심기간’ 산불 98건…10년 평균 절반 수준

경남 밀양시에서 발생한 산불을 진화 중인 산불재난특수진화대원들. 산림청 제공

행정안전부는 산불조심기간 산불재난 대책지원본부를 상시 운영하고,

대형산불 특별대책기간은 종료됐지만 ‘봄철 산불조심기간’이 다음 달 15일까지 운영되는 만큼 정부는 산불 대응체계를 유지한다는 방침이다.