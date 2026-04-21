‘대형산불 특별조심기간’ 산불 98건…10년 평균 절반 수준
올해 ‘대형산불 특별조심기간’ 전국에서 발생한 산불이 지난해 대비 절반 수준으로 줄어든 것으로 나타났다.
21일 산림청에 따르면 지난달 14일부터 이달 19일까지 운영한 대형산불 특별조심기간 동안 총 98건의 산불이 발생했다. 지난해 같은 기간 발생한 170건의 57%, 2016~2025년 평균 발생 건수인 167.8건 대비 58.4% 수준이다.
피해면적은 24㏊를 기록했다. 지난해 영남지역에서 발생한 대형산불을 제외한 10년 평균 피해면적 1148㏊의 2.1% 수준이다. 영남산불 피해면적을 포함할 경우 전체 피해면적이 1만1483㏊으로 늘면서 비율은 0.2%로 줄어든다.
산불 원인은 불법소각(19%)과 산업현장 실화(18%), 건축물화재(15%) 순으로 많았다. 최근 10년간 불법소각(31%)과 입산자 실화(28%), 담뱃불 실화(9%) 등이 산불의 가장 큰 원인을 차지했던 것과 비교하면 사람의 부주의로 인한 요인이 크게 감소했다.
산림청은 올해 산불이 감소한 이유에 대해 평년 대비 많아진 강수량, 강화된 산불대응 등이 영향을 끼쳤기 때문으로 분석했다.
실제로 올해 대형산불 조심기간 동안 기온은 11.5도로 평년의 9.3도에 비해 높았지만, 강수량은 평년의 87㎜보다 4.4㎜ 많은 91.4㎜를 기록했다.
범정부적인 산불 대응 강화 역시 효과를 발휘했다. 산림청은 산하기관·산림조합 등 지난해 대비 약 7배 증가한 1만4000여명의 인원을 투입해 산불 예방 기동단속을 실시했으며, 위기경보 발령 강화 및 헬기 전진배치 등의 조치를 시행했다.
행정안전부는 산불조심기간 산불재난 대책지원본부를 상시 운영하고, 국방부는 지난해보다 94대 증가한 143대의 군 헬기를 산불 진화에 투입했다. 또 소방청은 초동진화를 지원하는 한편 기상청·농림축산식품부도 기상정보 제공, 영농부산물 파쇄 지원 등을 통해 산불 예방에 나섰다.
올해 초 경남 함양 등에서 연쇄 방화를 일으킨 ‘봉대산 불다람쥐’의 구속처럼 인위적인 방화에 대한 경각심을 높인 사례도 있었다.
이용권 산림청 산림재난통제관은 “산불은 CCTV가 없는 사각지대에서 발생하는 경우가 많다”며 “산불을 내면 반드시 잡힌다는 메시지를 준 사례”고 설명했다.
대형산불 특별대책기간은 종료됐지만 ‘봄철 산불조심기간’이 다음 달 15일까지 운영되는 만큼 정부는 산불 대응체계를 유지한다는 방침이다.
박은식 산림청장은 “정부의 노력과 국민들의 협조 덕분에 산불을 줄일 수 있었다”며 “남은 산불조심기간 예방 활동을 강화하면서 국민들의 생명과 재산을 보호하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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