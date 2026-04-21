전북, ‘1000억 보조금’ 파격 지원…대기업 유치에 사활
현대차 9조 투자 마중물
투자보조금 한도 300억→1000억원 상향
세제·특구·인력 ‘패키지’
전북특별자치도가 대기업 유치를 위해 투자보조금 한도를 최대 1000억원까지 확대하는 등 인센티브 제도를 전면 개편한다. 기존 300억원 수준이었던 지원 한도를 전국 최고 수준으로 대폭 상향해 전북을 기업 투자의 최우선 선택지로 만들겠다는 포석이다.
전북도는 21일 정부의 지방 투자 확대 기조에 발맞춰 보조금 한도 상향과 세제 감면, 특구 제도 확대 등을 골자로 한 ‘기업 투자 유치 인센티브 정비 방안’을 발표했다.
이번 개편은 지난 2월 체결된 현대차그룹의 새만금 9조원 투자 협약을 마중물 삼아, 조 단위 대규모 투자를 지속적으로 유도하기 위해 마련됐다.
가장 파격적인 대목은 투자보조금의 증액이다. 도는 투자금액 1조원 이상 또는 1000명 이상을 상시고용하는 ‘앵커기업’을 대상으로 보조금 한도를 기존 300억원에서 1000억원으로 상향한다.
이와 관련해 전북도의회 경제산업건설위원회는 지난 16일 김동구 의원(군산2)이 대표 발의한 관련 조례 개정안을 원안 가결했다. 조례 개정 전 투자협약을 체결한 기업도 혜택을 볼 수 있도록 소급 적용 부칙을 마련, 현대차 등 기존 협약 기업에 대한 지원 근거도 확보했다. 개정안은 오는 22일 도의회 본회의 의결을 거쳐 5월 중 시행될 예정이다.
기업들의 투자 여건을 개선하기 위한 공간적·제도적 장치도 강화된다. 도는 최근 새만금 국가산업단지 3·7·8공구를 ‘제2호 투자진흥지구’로 지정했다. 입주 기업은 법인세와 소득세를 3년간 100% 면제받는 등 파격적인 세제 혜택을 누리게 된다. 또한 현대차 투자 지역을 중심으로 기회발전특구를 추가 지정해 취득세와 재산세 감면 등 최고 수준의 인센티브를 제공할 계획이다.
초기 투자 부담을 줄여주기 위한 입지 지원도 확대된다. 도는 새만금개발청과 협력해 공시지가의 1% 수준인 저렴한 임대료로 사용할 수 있는 대규모 장기임대용지를 추가 확보하고, 재정이 어려운 중소·벤처기업을 위한 ‘기업성장센터’도 2028년까지 완공할 예정이다.
지방 투자의 고질적 문제인 인력난 해소 대책도 포함됐다. 다자녀 직원을 채용한 기업에 대해서는 1인당 최대 1200만원의 고용보조금을 지원하는 등 저출생 대응과 일자리 창출을 동시에 꾀한다는 방침이다.
김인태 전북도 기업유치지원실장은 “보조금 한도 상향 등 기업이 피부로 체감할 수 있는 인센티브 패키지를 구축하고 있다”며 “민선 8기 27조 원 규모의 투자 협약 성과가 지역 경제의 실질적인 온기로 이어지도록 적극 뒷받침하겠다”고 강조했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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