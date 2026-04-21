전북, ‘1000억 보조금’ 파격 지원…대기업 유치에 사활

현대차 9조 투자 마중물

투자보조금 한도 300억→1000억원 상향

세제·특구·인력 ‘패키지’

전북특별자치도.

초기 투자 부담을 줄여주기 위한 입지 지원도 확대된다. 도는 새만금개발청과 협력해 공시지가의 1% 수준인 저렴한 임대료로 사용할 수 있는 대규모 장기임대용지를 추가 확보하고, 재정이 어려운 중소·벤처기업을 위한 ‘기업성장센터’도 2028년까지 완공할 예정이다.