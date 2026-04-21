진주 CU 물류센터 사고 이틀째…화물연대 총집결·갈등 확산
대체차 저지 중 충돌…1명 사망·2명 부상
1000여명 집결 예고…대응 수위 강화
경찰 병력 확대 배치…현장 통제 강화
경남 진주 CU 물류센터 집회 현장에서 대체 차량 출차를 막던 화물연대 조합원들과 차량이 충돌해 3명의 사상자가 발생한 이후 화물연대가 조합원 총집결에 나서며 갈등이 확대되는 양상이다.
21일 노동계와 경찰 등에 따르면 화물연대는 이날 경남경찰청 앞에서 긴급 기자회견을 연 뒤 진주 물류센터 현장에서 결의대회를 개최할 예정이다. 집회에는 공공운수노조 산하 조합원 1000여명이 집결할 것으로 예상된다.
화물연대는 사고 책임을 두고 강경한 입장을 유지하고 있다. 노조 측은 “사측과 경찰 대응이 사고를 키웠다”며 BGF리테일과 경찰 책임자 처벌, 원청의 직접 교섭 참여 등을 요구하고 있다. 사고로 숨진 조합원의 명예 회복을 위한 조치도 요구사항에 포함됐다.
현장에서는 전날 늦은 밤까지 조합원 500여명이 집회를 이어가며 “조합원을 살려내라” “공권력은 물러가라” 등의 구호를 외쳤다. 일부는 영정 사진을 들고 묵념하며 추모를 이어갔고 건물 진입을 시도하는 과정에서 경찰과 대치하기도 했으나, 큰 충돌은 발생하지 않은 것으로 전해졌다.
정부는 즉각 수습에 나섰다. 김영훈 고용노동부 장관은 전날 오후 10시15분쯤 현장을 방문해 화물연대 지도부와 면담을 진행했다. 김 장관은 “안타까운 사고에 송구하다”며 “갈등의 출발이 대화인 만큼 해결도 대화로 풀어야 한다”고 밝혔다. 이어 “관계부처와 협력해 사태가 조속히 해결되도록 하겠다”고 덧붙였다.
앞서 국토교통부 홍지선 2차관도 현장을 찾아 사고 경위와 대응 방안을 점검했다.
사측은 신중한 입장을 유지하고 있다. BGF리테일 측은 “점포 운영 정상화와 원만한 해결을 위해 노력하고 있다”며 “파업으로 인한 피해가 큰 만큼 안정적인 물류 공급에 총력을 기울이고 있다”고 밝혔다.
이번 사태는 원청 교섭 문제를 둘러싼 구조적 갈등 속에서 발생했다. CU 배송 기사들은 물류 자회사 BGF로지스가 아닌 물류센터와 계약한 운송사 소속 특수고용 노동자로 화물연대는 실질적인 운영 권한을 가진 원청과의 직접 교섭을 요구해 왔다. 반면 BGF리테일은 계약 구조상 사용자 지위가 아니라는 입장을 유지하고 있다.
화물연대는 지난 5일부터 진주와 경기 안성·화성, 전남 나주 등 주요 물류 거점에서 파업과 출입구 봉쇄를 이어오고 있다.
이번 사고는 이러한 교섭 갈등 속에서 발생한 사망 사례로, 노사 갈등의 분수령이 될 가능성이 제기된다.
경찰은 추가 사고를 막기 위해 병력을 집중 배치하고 현장 통제를 강화하고 있다. 현장에서는 조합원 집결이 이어지며 긴장된 분위기가 계속되고 있다.
윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사