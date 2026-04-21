[단독] 포스코의 직고용 로드맵… 흑자 시 경영성과급 최소 800%에 업적급 400%
포스코 광양·포항체절소 협력사 상생협의회가 협력사 직고용과 관련한 구체적인 로드맵을 안내한 것으로 확인됐다. 포스코 직고용 관련 확인되지 않은 소문이 나돌자 이를 바로 잡기 위해 포스코에서 확인한 내용을 공유한 것이다. 포스코의 협력사 직고용 계획이 본격화하는 모양새다.
21일 업계에 따르면 협력사 상생협의회는 전날 협력사에 ‘직고용 로드맵에 대해 공식 안내드린다’는 제목의 문건을 배포했다. 협의회는 “사회관계망서비스(SNS)를 통해 포스코 직고용에 관련한 확인되지 않은 비공식 자료들이 유포돼 일부 현장에 불안과 혼란이 발생한 바 있다”며 “이에 공식 확인한 직고용 로드맵을 안내한다”고 취지를 밝혔다.
협의회의 로드맵에선 직고용 대상자의 지위와 채용 절차가 공개됐다. 우선 포스코는 비서나 차량 운전원 같은 별정직이 아닌 현장 조업의 전문성을 인정하는 ‘조업시너지(S) 직군’을 신설해 이들을 채용할 방침이다.
특히 논란이 됐던 부제소 합의(소송을 제기하지 않겠다는 약속)와 관련해서는 “직고용 전제 조건이 아닌 것을 확인했다”고 강조했다. 채용은 포스코 공식 채용 사이트를 통해 공개 진행될 예정이다. 채용 순서는 대법원 판결 관련 회사, 압연 조업 지원, 선강조업지원, 부대설비 공정 순으로 순차적으로 이뤄질 예정이다.
임금 및 승진 체계도 윤곽이 잡혔다. S직군은 S1부터 S7까지 총 7단계 직급으로 운영된다. S1 직급에서 4년이 지나면 S2 승진 자격이 주어지고, S5 이상부터는 자격 심사를 통한 승진 시스템이 적용된다.
임금 부문에서는 ‘협력사 재직 당시 연봉 수준 유지’를 기본 원칙으로 세웠다. 세부적으로는 업적급 400%를 매월 분할 지급하고, 포스코 영업이익이 흑자일 경우 경영성과급을 최소 800% 지급하겠다는 조건을 내걸었다. 복리후생은 사내외 휴양시설 이용, 생활관 지원, 사내 동호회 지원 등 다양한 혜택이 포함됐다.
하지만 이러한 로드맵 발표에도 불구하고 현장의 반응은 싸늘하다. 가장 큰 쟁점은 근속연수 인정 범위다. 포스코 측은 협력사 재직 경력을 인정하겠다고 밝혔으나, 구체적인 인정 비율이나 소급 지침을 제시하지 않았다. 이에 협력사 직원들 사이에서는 채용 과정에서 실질적인 근속이 삭감되는 이른바 ‘경력 후려치기’가 발생하는 것 아니냐는 의구심이 커지고 있다.
임금 관련 조항의 불투명성도 도마 위에 올랐다. ‘연봉 수준 유지’라는 문구의 해석을 두고 노사 간 시각차를 보이고 있기 때문이다. 하청 직원들은 새로 제시된 업적급과 경영성과급이 기존 연봉에 포함되는지, 아니면 이를 추가로 지급하는 것인지가 불분명하다고 지적한다. 만약 성과급을 포함해 기존 연봉을 맞추는 식이라면 실질적인 처우 개선 효과는 미미할 수 있다는 우려가 담긴 것이다.
임용섭 포스코사내하청광양지회 지회장은 “하청 노조와 어떠한 대화도 합의도 없이 일방적으로 강행하고 있다”며 “이러한 직고용은 인정할 수 없다”고 말했다. 포스코 측은 “협력사 상생협의회가 포스코를 통해 확인한 사항을 각 협력사에 안내한 건”이라고 밝혔다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
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