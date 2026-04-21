의정부 통일플러스센터, 통일부 ‘경기통일관’ 공식 지정
전국 14번째 통일관 지정
평화·통일 교육 거점 강화
경기도는 의정부시에 위치한 경기권 통일플러스센터가 통일부 지정 ‘경기통일관’으로 선정됐다고 21일 밝혔다.
이번 지정으로 해당 시설은 도내 평화·통일 교육과 체험을 선도하는 대표 플랫폼으로 역할이 확대될 전망이다.
경기권 통일플러스센터는 경기도와 통일부가 협력해 조성한 복합문화공간으로, 지난해 9월 의정부 캠프 라과디아 반환 공여지에 개관했다.
내부에는 평화 관련 도서와 교양서를 갖춘 평화라운지, 체험 중심의 평화통일체험관, 공연장, 다목적실 등 전시·교육 시설이 마련돼 있다.
개관 이후에는 평화통일 명사 특강, 영화 상영제, 청소년 현장체험, 남북한 주민 참여 프로그램 등 다양한 콘텐츠를 운영하며 도민의 통일 공감대 확산에 기여해왔다.
통일관은 북한 및 통일 관련 자료 전시와 체험을 통해 국민의 통일 인식을 높이기 위한 시설로, 현재 전국에 13개가 운영 중이며 경기권 통일플러스센터는 14번째 통일관으로 지정됐다.
이번 지정에 따라 경기권 통일플러스센터는 경기도 내 평화·통일 교육의 중심 거점으로서 위상이 한층 강화될 것으로 기대된다.
전철 경기권 통일플러스센터장은 “지역사회의 평화 사랑방으로서 도민들이 일상 속에서 자연스럽게 평화와 통일의 가치를 접할 수 있도록 다양한 프로그램을 운영하겠다”고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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