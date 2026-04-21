울산도시철도 1호선 ‘수소트램’ 본격 착공… 2029년 말 개통 목표

울산 시민의 오랜 숙원인 ‘울산도시철도(트램) 1호선 건설사업’이 모든 행정 절차를 마치고 마침내 본궤도에 올랐다.

울산시는 오는 2029년 말 개통을 목표로 본격적인 공사에 돌입한다고 21일 밝혔다.

시는 이번 ‘우선시공분’ 공사를 시작으로 지반 보강 및 가설시설물 설치 등 기초 공정을 선제적으로 진행한다.

이어 오는 10월까지 실시설계와 각종 영향 평가를 마무리하고, 국토교통부로부터 최종 사업계획 승인을 받아 본격적인 본공사에 들어갈 계획이다.