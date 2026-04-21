울산도시철도 1호선 ‘수소트램’ 본격 착공… 2029년 말 개통 목표
울산 시민의 오랜 숙원인 ‘울산도시철도(트램) 1호선 건설사업’이 모든 행정 절차를 마치고 마침내 본궤도에 올랐다.
울산시는 오는 2029년 말 개통을 목표로 본격적인 공사에 돌입한다고 21일 밝혔다.
울산시는 이번 사업의 실시설계적격자로 선정된 한신공영㈜ 컨소시엄과 지난 20일 계약을 체결했다.
시는 사업 기간을 최대한 단축하기 위해 설계와 시공을 동시에 진행하는 ‘설계·시공 일괄입찰(턴키·Turn-key)’ 방식을 도입했으며, 올해 2월 기본설계 심의를 통과하며 공사 준비를 마쳤다.
본 사업은 태화강역에서 신복교차로를 잇는 총 연장 10.85㎞ 구간에 정거장 15개소를 설치하고, 차세대 교통수단인 수소전기트램을 운행하는 프로젝트다.
총사업비 3814억원이 투입되며, 전체 공사 기간은 약 45개월로 산정되어 2029년 준공될 예정이다.
시는 이번 ‘우선시공분’ 공사를 시작으로 지반 보강 및 가설시설물 설치 등 기초 공정을 선제적으로 진행한다.
이어 오는 10월까지 실시설계와 각종 영향 평가를 마무리하고, 국토교통부로부터 최종 사업계획 승인을 받아 본격적인 본공사에 들어갈 계획이다.
도시철도 1호선이 개통되면 울산 도심 내 접근성이 획기적으로 개선될 것으로 보인다. 이는 지역 간 불균형 해소는 물론 출퇴근 시간 단축, 역세권 활성화 등 유동 인구 증가에 따른 막대한 경제적 효과를 불러올 것으로 기대된다.
울산시 관계자는 “타당성 재조사부터 기본계획 승인까지 지난 몇 년간 공들인 노력이 이제 현장의 결실로 나타나고 있다”며 “2029년 말 개통 일정에 차질이 없도록 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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