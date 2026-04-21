한은 노조, 신현송 신임 총재에 직격 “한국 조직 운영경험 전무”
한국은행 노동조합이 21일 취임한 신현송 총재를 향해 “한국 조직 운영 경험이 전무하다”며 현장 직원과의 직접 소통을 주문했다.
한은 노조는 이날 발표한 입장문에서 “전임 이창용 총재에 이어 국제 경험을 두루 갖춘 금융안정, 통화정책 분야의 세계적 석학이 당행 수장으로 임명된 것을 크게 환영한다”고 밝혔다. 이어 “신임 총재 체제에서 한은의 대내외 위상이 계속해서 제고될 것으로 기대한다”고 평가했다.
다만 노조는 신 총재에게 통화정책과 내부경영 측면에서 두 가지를 당부했다.
먼저 노조는 신 총재가 국제결제은행(BIS)과 학계에서 쌓아온 거시금융 분야의 전문성을 높이 평가하며, 기존 소신을 한국에서도 일관되게 실현해달라고 요청했다. 노조는 “대한민국은 신현송 총재가 과거로부터 가져온 지론을 우리나라로 가져온 것”이라며 “부디 한국에 와서는 달라졌다는 말을 듣지 마시길 바란다”고 밝혔다.
특히 노조는 조직 운영 측면에서 보다 직접적이고 낮은 자세의 소통이 필요하다고 강조했다.
노조는 “신임 총재는 폭넓은 국제 경험을 갖추었지만 모국에서의 조직 운영 경험은 전무하다”며 “가까운 경영진보다 멀리 있는 구성원과 더욱 소통하고 공감하길 바란다”고 했다. 이어 “복잡하고 어려운 조직에서 빠르게 리더십을 갖추기 위해서는 낮은 직급의 직원과 지역본부와 먼저 소통하시길 바란다”고 덧붙였다.
또 “가까운 곳에서 들리는 말이 총재의 조직관리를 흩뜨릴 수 있다는 점을 명심하고, 총재께 가까이 가기 어려운 현장의 직원들 목소리를 경청해야 한다”며 “조직 구성원과 한마음이 되는 총재가 되길 바란다”고 밝혔다.
한은 노조는 그러면서도 “신현송 신임 총재가 한국은행을 한 단계 도약시킬 것을 응원한다”며 “조합원의 권익 증진과 조직 발전을 위해 총재와 한뜻으로 힘을 합쳐 나가길 희망한다”고 밝혔다. 이번 입장문은 강영대 한은 노동조합 위원장 명의로 발표됐다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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