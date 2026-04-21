신현송 “세계 경제 대전환기, 중앙은행 역할 다시 물어야”
신현송 한국은행 총재가 21일 취임 일성으로 중앙은행의 진화를 주문했다. 세계 경제가 겪고 있는 격변에 발맞춰 중앙은행의 역할 또한 변화해야 한다는 취지다. 통화정책 운용 기조로는 신중함과 유연함을 내세웠다.
신 총재는 이날 서울 중구 한국은행 별관에서 열린 취임식에서 “오늘날 세계 경제 질서는 지정학적 갈등과 AI 기술혁명으로 대전환의 시기를 지나고 있다”며 “이같은 전환기에는 중앙은행의 역할이 무엇인지 다시 물어야 한다”고 밝혔다. 그는 “중앙은행의 역사는 경제 환경의 변화에 부응해 끊임없이 진화해온 과정이었다”며 “오늘 우리가 마주한 도전 또한 실천을 통해 해답을 찾고 새로운 이론을 써내려가야 할 과제”라고 덧붙였다.
신 총재는 임기 동안 중점적으로 추진할 과제로 물가·금융 안정을 첫손에 꼽았다. 그는 “중동 전쟁에 따른 공급 충격으로 물가와 성장 경로의 불확실성이 한층 커진 만큼, 신중하고 유연한 통화정책 운용을 통해 물가 안정과 금융 안정을 도모해야 한다”고 강조했다.
특히 금융 안정 측면에서는 시장 변화에 맞춘 새로운 접근을 통해 중앙은행의 역할을 강화할 필요가 있다고 지적했다. 신 총재는 “오늘날 금융시장은 은행-비은행, 국내-해외 경계가 급속히 허물어지고 있고 자산시장과도 긴밀히 연결되며 실물경제에 미치는 파급력이 한층 커지고 있다”면서 “기존의 틀만으로는 금융 시스템의 위험을 충분히 파악하고 대응하기 어려워졌다”고 진단했다.
신 총재는 그러면서 “기존의 건전성지표와 함께 시장 가격지표의 움직임을 보다 적극적으로 활용해 조기 경보 기능을 강화해나가겠다”고 밝혔다. 금융기관의 장부 외 거래와 비전통 금융상품 등에 대한 분석 필요성도 제기했다.
외환시장 24시간 개방 및 역외 원화결제 시스템 구축으로 원화 국제화를 도모하고, 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 기반 실거래 테스트 사업인 ‘프로젝트 한강’ 2단계 사업 등으로 통화제도 혁신에 속도를 내겠다고도 공언했다.
신 총재는 한국 경제의 구조개혁 과제에 대해서도 한은이 적극적으로 역할을 해야 한다고 강조했다. 그는 “경제구조가 달라지며 현실과 경제 주체의 인식 사이에 괴리가 커지면 통화 정책의 파급 경로에까지 영향을 미칠 수 있다”며 “구조적 요인이 통화 정책과 별개의 영역이 아니라 통화 정책 운용의 중요한 일부라고 생각한다”고 말했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사