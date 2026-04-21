울산시-현대차, 미래차 ‘초경량 차체’ 소부장 특화단지 맞손
상생협력 업무협약 체결
미래차 핵심기술 자립 및 공급망 안정화 총력
울산시가 자동차 산업의 기술 체계(패러다임) 변화에 대응하고 소재·부품·장비(이하 소부장) 공급망 안정화를 위해 현대자동차와 협력 체계를 구축한다.
울산시가 현대자동차와 함께 미래 모빌리티 산업의 핵심인 소재·부품·장비(소부장) 공급망 안정화와 기술 자립에 나선다.
울산시는 21일 오전 시청 본관에서 김두겸 울산시장과 최영일 현대자동차 대표이사 등이 참석한 가운데 ‘미래 이동수단(모빌리티) 소부장 산업 육성 상생협력 업무협약’을 체결했다.
이번 협약은 산업통상자원부의 ‘2026년 소부장 특화단지 지정 공모’와 연계해 추진됐다.
양 기관은 미래차의 주행 효율을 결정짓는 핵심 기술인 ‘초경량 차체 스트럭처’ 분야의 기술 자립 기반을 마련하고, 관련 공급망을 구축하는 데 힘을 모으기로 했다.
협약에 따라 현대자동차는 미래차 관련 기술적 요구사항을 지역 기업들과 공유한다. 특히 지역 소부장 기업들이 핵심 부품을 공동 개발하고 실증 및 사업화에 성공할 수 있도록 기술적 파트너 역할을 수행할 예정이다.
울산시는 행정·재정적 지원을 전담한다. 소부장 특화단지 조성 및 운영을 위한 지원체계를 구축하고, 연구개발(R&D) 인프라 확충과 기술 고도화를 위한 예산을 투입한다.
마지막으로 양 기관은 초경량 차체 분야의 원소재부터 최종 부품까지 연계되는 공급망 구축을 추진한다.
김두겸 울산시장은 “이번 협약은 수요기업인 현대차와 지자체가 협력해 미래차 핵심 기술인 초경량 차체 분야의 공급망을 안정화하기 위한 틀을 마련한 것”이라며 “소부장 특화단지 지정을 통해 지역 기업들이 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있도록 인프라 구축에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
울산시는 협약 내용을 바탕으로 오는 22일까지 산업부에 소부장 특화단지 지정 신청서를 제출할 예정이다. 최종 선정 여부는 정부 심사를 거쳐 오는 7월 결정된다.
한편 울산시는 자동차에 이어 조선 산업 분야의 소부장 특화단지 지정을 위해 HD현대중공업과의 업무협약도 순차적으로 진행하는 등 지역 주력 산업의 공급망 강화 행보를 이어갈 방침이다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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