BNK금융, 한·일·베 협력… 스타트업 글로벌 진출 지원
JDC 키라보시 탄롱그룹과 협약 체결
투자 금융 네트워크 원스톱 성장 체계 구축
지역형 생산적 금융 글로벌 확장 추진
BNK금융그룹이 한국·일본·베트 3국 협력 체계를 구축하고 스타트업의 해외 진출 지원에 나선다.
BNK금융그룹은 지난 20일 제주에서 제주국제자유도시개발센터(JDC), 일본 키라보시금융그룹, 베트남 탄롱그룹과 ‘스타트업 해외 사업 진출 지원을 위한 업무협약’을 체결했다고 21일 밝혔다.
이번 협약은 한·일·베 3국의 공공기관과 금융, 산업 분야 기관이 협력해 유망 스타트업의 글로벌 진출을 체계적으로 지원하기 위해 마련됐다. 단순 교류를 넘어 기업 발굴부터 투자, 해외 확장까지 이어지는 ‘원스톱 성장 플랫폼’을 구축한다는 점이 특징이다.
BNK금융은 이번 협약을 계기로 지역 기반 혁신기업을 글로벌 시장으로 연결하는 금융 네트워크를 본격 가동한다. 이를 통해 ‘지역형 생산적 금융’을 해외로 확장하고 지역 산업과 글로벌 자본을 연결하는 역할을 강화한다는 전략이다.
특히 협약에 참여한 기관들이 모두 지역 기반 조직이라는 점도 주목된다. BNK금융그룹을 비롯해 JDC, 키라보시금융그룹은 각 지역 경제 활성화를 목표로 활동해 온 기관으로, 이번 협력을 통해 지역 금융이 글로벌 협력 모델로 확장될 가능성을 제시했다.
베트남 탄롱그룹 역시 농업 기반 기업에서 고부가가치 산업으로 사업 영역을 확대하고 있는 기업으로, BNK금융그룹과의 협력을 통해 양국 간 투자와 산업 연계가 더 확대될 것으로 기대된다.
BNK금융은 앞으로 글로벌 금융 네트워크를 활용해 투자 연계와 금융 설루션 제공을 강화하고 국내 스타트업의 해외 진출 기반을 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.
BNK금융그룹 관계자는 “이번 협약은 3국 민·관·금융이 협력하는 글로벌 플랫폼이 될 것”이라며 “국내 스타트업의 해외 진출과 경쟁력 강화를 지원하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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