시사 전체기사 [속보] 경찰, 방시혁 하이브 의장에 구속영장 신청 입력:2026-04-21 11:01 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 방시혁 하이브 의장이 지난해 9월 15일 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대에서 조사를 받기 위해 출석하기 전 취재진 질문에 답하고 있다. 뉴시스구정하 기자 goo@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 국힘 후보들 ‘張 패싱’ 현실화… ‘우리끼리 먼저 뭉치자’ 제안도 2 해명하기 바빴던 장동혁… 귀국하자마자 친한계 또 때렸다 3 李대통령 “소년공과 짜이왈라 만나”…靑 “중동전쟁 속 인도와 긴밀공조” 4 장특공제 공방… 민주 “세제 개편 검토한 적 없다”, 국힘 “대통령이 가이드라인 제시” 5 오세훈 “정원오, ‘李 장특공제 폐지’에 침묵, 입장 밝히시라” 해당분야별 기사 더보기 1 “감기약 싸다” 카트에 수북… 소셜미디어선 ‘환각 효과 공유 좀’ 2 “코스피 최대 8500 간다”… JP모건 등 한국 투자 보고서 3 [영상] 달 착륙이 가짜라고? 음모론에 가려진 진짜 달의 가능성 4 전기차 재부흥 못 기다려… 신시장 눈 돌리는 K배터리 5 장특공제 폐지 비거주 1주택자 대상… 실거주는 관계없다 해당분야별 기사 더보기 1 ‘운동회 소음 양해’ 포스터 내건 학교…“민원 때문 아냐” 2 박나래 자택서 수천만원 금품 훔친 30대 징역 2년 확정 3 휴게소서 왜 고속도로로 걸었을까… 50대 차량 치여 숨져 4 ‘집회 중 조합원 사망’ 화물연대 “전 조합원 비상태세” 5 사망자까지 나온 노봉법 갈등 해당분야별 기사 더보기 1 트럼프, 이란과 휴전 시한 22일로 하루 슬쩍 연장…협상 타결 ‘시간 벌기’ 2 도쿄 일대 ‘흔들’… 커튼이 바람에 날리듯 흔들려 3 키이우 총기난사 현장서 도망친 경찰관들… 영상 논란 4 쉴 새 없이 인터뷰하는 트럼프, 널뛰기 발언 계속…밴스 참여, 우라늄 처리 발언 뒤죽박죽 5 애플 새 CEO에 존 터너스 수석 부사장…팀 쿡, 15년 만에 사임 해당분야별 기사 더보기 1 JTBC-KBS, 2026 북중미 월드컵 공동중계 극적 타결 2 “AI 자막 안경, 세상 참 좋아졌네”…극장 찾은 청각장애인들 3 영화 ‘살목지’, 올해 최단기간 손익분기점 돌파 4 ‘누룩’으로 감독 데뷔한 배우 장동윤 “믿음에 관한 이야기” 5 좌타자가 좌투수에 약해?…‘좌승사자’ 공식 비웃는 박성한·문현빈·류지혁 해당분야별 기사 더보기 1 암세포만 죽이는‘붕소+중성자 빔’… 난치암 치료 희망될까 2 뮤지컬 ‘다시, 봄’ 경상도 버전, 지역상생 공연 모델로 주목 3 외국인도 MZ도 빠졌다… “남들 다 하는 쇼핑 대신 북한산 타러 왔어요” 4 ‘대륙의 테슬라’ 지커, 중형 SUV ‘7X’ 앞세워 한국 상륙 초읽기 5 ‘심방세동’ 펄스장 치료 부상에… 건보 적용 가시화되나 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 ‘쓰봉 대란’ 탓에 10명 중 3명 “불안감 느꼈다” 모텔서 필로폰 투약한 20대 덜미…텔레그램으로 구입 日 다카이치, 야스쿠니에 공물 봉납…참배는 하지 않을 듯? 애플 새 CEO에 존 터너스 수석 부사장…팀 쿡, 15년 만에 사임 [영상] 달 착륙이 가짜라고? 음모론에 가려진 진짜 달의 가능성 트럼프, 이란과 휴전 시한 22일로 하루 슬쩍 연장…협상 타결 ‘시간 벌기’ “코스피 최대 8500 간다”… JP모건 등 한국 투자 보고서 “감기약 싸다” 카트에 수북… 소셜미디어선 ‘환각 효과 공유 좀’ 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요