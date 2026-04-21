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[속보] 경찰, 방시혁 하이브 의장에 구속영장 신청

입력:2026-04-21 11:01
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방시혁 하이브 의장이 지난해 9월 15일 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대에서 조사를 받기 위해 출석하기 전 취재진 질문에 답하고 있다. 뉴시스

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

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