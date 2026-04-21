‘신불자도 가능’…충북 의료비후불제 성공 안착
3000명 돌파 최대 500만원 미상환율 1.3%
김영환 지사 “국힘 광역단체장 공통공약 제안”
충북도의 대표 의료복지 제도인 ‘의료비 후불제’가 성공적으로 안착하고 있다.
도는 지난 20일 기준 의료비후불제 누적 신청자가 3045명이고 대출 미상환율은 1.3%에 불과하다고 21일 밝혔다.
2023년 1월 9일 충북도가 전국 최초로 시행한 의료비후불제는 목돈 부담으로 제때 치료를 받지 못하는 도민에게 의료비를 무이자로 빌려주는 제도이다. 신청자에게 최대 500만원을 무이자로 융자 지원하고 36개월간 분할 상환받는 방식이다. 진료비는 물론 간병비도 지원된다. 대출이자는 도가 부담하고 원금 회수가 안 되면 도가 대신 갚은 뒤 직접 회수하게 된다. 일반적인 금융대출이 어려운 신용불량자도 의료비후불제 혜택을 받을 수 있다.
시행 초기 80곳이던 참여 의료기관은 332곳까지 늘었다. 월평균 신청자도 2023년 40명, 2024년 65명, 2025년 97명, 올해는 180명으로 상승세다.
신청자는 65세 이상 노인이 1225명으로 가장 많고 기초수급자 1148명, 장애인 320명, 다자녀 197명, 국가유공자 91명, 차상위계층 35명 등이다. 질환별로는 임플란트가 2238명으로 가장 많았고 치아교정 264명, 척추 141명, 슬괄절 88명, 뇌혈관 49명, 산부인과 32명 등의 순이다.
의료비후불제는 지역이 주도하는 의료복지의 혁신모델로 주목받고 있다. 서울시와 경기도가 이 사업을 벤치마킹하기로 하고 조례를 제정해 올해 1월부터 본격적으로 시행하고 있다. 도는 앞으로 지원 대상을 10세 이하 자녀를 둔 한자녀 가정까지 확대하고 신경과, 외과, 피부과, 재활의학과 등 4개 질환군을 추가한다.
김영환 지사는 “충북의 대표 혁신정책인 의료비후불제가 대한민국 의료복지의 새로운 기준으로 확고히 자리매김할 수 있도록 지속적인 제도 개선과 지원 확대에 최선을 다 하겠다”며 “의료비후불제는 돈이 안들어가는 복지정책으로 이번 지방선거에서 국민의힘 광역단체장 후보의 공통 공약으로 제안할 생각”이라고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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