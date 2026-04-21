31년 만에 ‘녹색노벨상’ 수상한 한국 활동가...세계는 인정했다, 한국의 현주소는?

태안화력발전소 앞에 서 있는 김보림 활동가. 골드만환경상 재단 제공

2024년 5월 21일 헌법재판소 앞에서 열린 기후 헌법소원 공동 기자회견. 윤세종 변호사가 '안정된 기후에서 살아갈 권리' 문구가 적힌 손팻말을 들고 서있다. 청소년기후행동 제공

지난해 3월 8일 일본 교토에서 한국, 일본, 대만 3국이 소송 당사자와 대리인단이 모여 기후소송의 대응전략에 대해 논의했다. 윤세종 변호사 제공

온실가스 감축목표에 대한 공론화위 조사 결과. 한국리서치 제공

김보림 청소년기후행동 활동가와 윤세종 플랜1.5 변호사가 14일 서울 여의도 국민일보 대회의실에서 인터뷰를 하고 있다. 권현구 기자

결석계나 현장체험학습을 활용해 결석 시위에 참여했다.

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감축 경로를 둘러싼 논쟁은 어떻게 시작됐나.

볼록형 감축 경로가 선택지에 포함돼 절차적 공정성에도 문제가 있다고 보고 숙의단을 사퇴했다.

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2018년 삼척석탄화력발전소 인허가 취소 소송부터

용인 반도체 국가산단계획 취소소송에 이르기까지

일본의 활동가들은 정치 구조상 변화 속도가 느린 점을 큰 벽으로 느끼고 있다. 대만은 국가로 인정을 못 받는 국제법상 지위 문제로

를 논의하는 것조차 쉽지 않다. 국가마다 제도와 정치 환경에 따라 전략이 달라진다.”