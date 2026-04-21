오세훈 “정원오, ‘李 장특공제 폐지’에 침묵, 입장 밝히시라”

오세훈 “정원오, ‘李 장특공제 폐지’에 침묵, 입장 밝히시라”
오세훈 서울시장은 21일 이재명 대통령이 언급한 부동산 양도세 장기보유특별공제(장특공제)의 단계적 폐지안에 대해 정원오 더불어민주당 서울시장 후보를 향해 “묵묵부답으로 일관할 것이 아니라 입장을 명확히 밝혀야 한다”고 촉구했다.
오 시장은 KBS라디오에 출연해 장특공제 폐지 논란에 대해 “서울 집값 중위 가격이 약 12억 원 수준인데 공제가 사라지면 서울 시민 절반 이상은 이사하면 재산이 날아간다. 이사할 때 비슷한 가격의 주택으로 이사를 못 하는 것”이라며 “이 정도 되면 서울시장 후보 같으면 입장을 내놔야 한다”고 말했다. 그러면서 “서울 시민이 촉각을 곤두세우고 있는 사안인데, 이사하면 앉아서 도둑맞는 격”이라고 강조했다.
오 시장은 민주당에서 장특공 폐지와 관련해 사실이 아니라고 선을 그은 것 아니냐는 취지 질문에 “못 믿는다. 선거 끝나면 어떻게 될지 몰라 시민들이 불안해하는 것”이라며 “대통령이 저렇게 직설적으로 분명한 어조로 완전히 구체적인 말씀을 하셨는데, 그 정도 되면 아무리 대통령이 하신 말씀이라도 본인 의견을 내놔야 사실 후보로서는 기본적인 도리”라고 재차 압박했다.
부동산 공약에 대해선 자신의 ‘신통기획’과 정 후보의 ‘착착개발’이 사실상 차이가 없다고 주장했다. 오 시장은 “(민주당이) 처음에 신통기획에 굉장히 비판했다. 착공 실적이 없다는 억지 주장을 했다”며 “재개발, 재건축은 조합마다 10년 20년 걸리는 프로젝트인데 박원순 시장이 389개 구역을 취소해 놓고 가서 5년, 10년, 15년 후 진행되는 물량이 없을 수밖에 없는 것”이라고 설명했다.
이어 “구역 지정하는 초기 단계는 몇 배로 늘어나 지금 총 578개 구역이 돌아간다”며 “현장 반발이 거세니 한 달 전부터 말을 바꿔 착착개발로 이름 붙인 것”이라고 주장했다. 그러면서 “(정 후보가) 네이밍은 참 잘한다”고 꼬집었다.
오 시장은 장동혁 국민의힘 대표의 방미 일정과 관련해 “지방선거를 앞둔 시점에서 구체적인 성과 설명이 부족하다”며 “후보들은 하루하루 피가 마르는 상황 속에서 큰 의미를 두고 싶지 않다”고 말했다. 이어 “장 대표가 후보들에게 짐이 되고 있다는 말씀을 드리지 않을 수 없다”고 덧붙였다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
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