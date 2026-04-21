해진공, 항만 인근 어린이 통학로 안전 인프라 확대
동삼·서천초 통학로 개선 사업 완료
옐로우카펫 완충공간 등 안전시설 확충
항만 인근 대형차 통행 위험 대응 강화
항만 인근 대형 화물차 통행으로 인한 어린이 교통사고 위험을 줄이기 위한 통학로 개선 프로젝트가 추진됐다.
한국해양진흥공사와 Sh수협은행은 20일 부산 사하구 서천초등학교에서 ‘안전바다로 2길·3길’ 조성 사업을 완료하고 완공식을 개최했다고 21일 밝혔다. 이날 행사에는 안병길 해진공 사장과 신학기 수협은행장, 초록우산 및 학교 관계자들이 참석했다.
이번 사업은 항만 물류 활동이 집중된 지역 특성상 대형 차량 통행이 잦은 점을 고려해 어린이보호구역 내 교통안전 사각지대를 해소하기 위해 추진됐다. 실제 어린이보호구역 내 사고는 최근 5년간 연평균 500건 이상 발생하는 등 안전시설 확충 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.
해진공과 수협은행은 각각 5000만원씩 총 1억원을 투입해 동삼초등학교와 서천초등학교 통학로 개선 사업을 진행했다.
영도구 동삼동 동삼초등학교 구간에는 횡단보도 주변을 노란색으로 표시해 운전자의 시인성을 높이는 ‘옐로우카펫’을 재설치하고 노후화된 옹벽을 정비해 통학 환경을 개선했다. 학교 위치를 알리는 안내 표지도 함께 설치됐다.
서천초등학교 구간에는 정문 인근에 차량과 보행자를 분리하는 완충 공간을 조성하고 캐릭터형 구조물을 설치해 운전자 주의를 유도했다. 이를 통해 차량 속도 저감과 보행 안전 확보 효과가 기대된다.
학교 측은 통학 환경 개선 효과를 체감하고 있다는 반응이다. 동삼초 관계자는 “노후화된 시설이 정비되면서 학생과 교직원 모두가 더 안전하게 통학할 수 있게 됐다”고 말했다.
해진공은 이번 사업을 시작으로 항만 인근 어린이보호구역을 중심으로 안전 인프라 구축을 지속 확대해 나갈 방침이다.
안병길 사장은 “대형 차량 통행이 많은 지역 특성을 고려한 맞춤형 안전 대책”이라며 “앞으로도 지역사회 안전과 상생을 위한 사업을 지속 추진하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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