“아빠처럼 착하게 살게요”…3명 살리고 떠난 ‘천사 아빠’[아살세]

뇌사 장기기증을 통해 생명 나눔을 실천한 고(故) 김기웅씨의 생전 모습. 한국장기조직기증원

잘했다. 가는 마당에 좋은 일 하고 가면 더 좋지’라고 말씀할 거라는 확신이 있었습니다.“

뇌사 장기기증을 통해 생명 나눔을 실천한 고(故) 김기웅씨의 생전 모습. 한국장기조직기증원

“아빠가 떠나고 그 빈자리를 느끼니 나도 아빠처럼 선하게 살고 싶어졌어. 아주 먼 훗날 다시 만나는 날 각자의 자리에서 참 행복했다고 웃으며 인사하자. 고맙고, 사랑해.”