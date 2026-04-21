올 US오픈 참가 신청 1만201명…참가 신청수 역대 두 번째 많아
셰플러·매킬로이·임성재 등 51명 자동 출전
6월 18일부터 뉴욕주 시네콕힐스GC서 열려
올해 US오픈에 전 세계에서 총 1만201명의 선수가 출전 신청을 했다.
US오픈을 주관하는 미국골프협회(USGA)는 “디펜딩 챔피언 J.J.스펀을 비롯해 세계 골프 랭킹(OWGR) 상위 50위 선수들을 포함한 총 49개국에서 1만201명이 제126회 US오픈챔피언십 출전 신청을 완료했다”고 21일(한국시간) 밝혔다.
올 US오픈은 오는 6월 18일부터 21일까지 미국 뉴욕주 사우샘프턴의 시네콕힐스GC에서 열린다. 이 골프장에서 US오픈이 개최되는 것은 통산 6번째다.
대회 참가 신청 건수가 1만 건을 넘어선 것은 대회 역사상 다섯 번째다. 지난해 오크몬트 컨트리클럽에서 열린 제125회 US오픈에 접수된 1만202건의 역대 최다 참가 신청 기록에 딱 한 명이 적다.
브라이슨 디섐보(2020, 2024), 윈덤 클락(2023), 맷 피츠패트릭(2022), 욘 람(2021), 게리 우들런드(2019), 브룩스 켑카(2017, 2018), 더스틴 존슨(2016), 저스틴 로즈(2013), 그리고 로리 매킬로이(2011)는 역대 우승자 자격으로 자동 출전한다.
세계 랭킹 1위이자 메이저 대회 4회 우승자인 스코티 셰플러(미국)는 커리어 그랜드 슬램에 도전한다. 셰플러는 올해 9번째 US오픈 출전이다. 개인 역대 최고 성적은 2022년 매사추세츠주 브루클린CC에서 윌 잘라토리스와 거둔 공동 준우승이다.
마스터스에서 대회 2연패에 성공한 세계 랭킹 2위인 로리 매킬로이(북아일랜드)는 2011년에 이어 두 번째 우승에 도전한다. 통산 18번째 US오픈 출전이다.
한국 선수 중에서는 임성재가 유일하게 51명의 예선 면제 선수에 이름을 올렸다. 임성재는 지난해 페덱스컵 최종전 투어 챔피언십 출전 카테고리로 자격을 취득했다.
본선 진출 자격을 갖추지 못한 선수들은 향후 미국 43개 주와 캐나다, 멕시코의 109개 골프장에서 18홀 경기(20일부터 5월18일까지)로 진행되는 지역 예선을 치른다. 이 예선을 통과한 선수들은 지역 예선 진출 자격을 갖춘 선수들과 함께 최종 예선에 참가하게 된다.
최종 예선은 13개 골프장에서 36홀 경기로 진행된다. 영국(5월 18일), 일본(5월 25일), 캐나다(6월 8일) 뿐만 아니라 미국 내 10개 골프장에서도 개최된다.
오는 5월 18일과 6월 15일 기준 세계 랭킹(OWGR)에서 상위 60위 이상인 선수에게 출전권이 주어진다. PGA챔피언십(5월 14~17일) 우승자와 페덱스컵 포인트가 전액 부여되는 PGA투어 대회에서 우승한 선수도 출전권을 확보한다. 또 5월 18일 기준 2026 페덱스컵 순위 ‘톱5’에 드는 선수에게도 출전권이 주어진다.
5월 18일 기준 DP월드투어 2026 레이스 투 두바이 랭킹 1위와 2026 LIV골프 개인 순위 상위 3위 중 출전권을 획득하지 못한 선수 중 한 명에게도 출전권이 주어진다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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