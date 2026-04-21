인천경제청, 공동주택 경관 관리 강화…특화디자인 유도

인천 송도국제도시 전경. 인천경제청 제공

필수적으로 반영해야 할 ‘의무지침’, 설계 완성도를 높이기 위한 ‘권장지침’, 창의적 디자인 유도를 위한 ‘특화디자인 인정기준’ 등 3단 구조의 경관관리 기준을 마련했다.