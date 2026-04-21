인천경제청, 공동주택 경관 관리 강화…특화디자인 유도
인천경제자유구역청은 공동주택의 획일적 경관을 개선하기 위한 ‘공동주택 경관가이드라인’을 마련했다고 21일 밝혔다.
인천경제자유구역(IFEZ)에서 가장 많은 비율(약 60%)을 차지하는 공동주택은 주거동 규모, 형태, 입면디자인 등이 도시의 스카이라인과 가로경관에 큰 영향을 미치고 있어 경관 관리 강화 관련 시민 요구가 지속적으로 이어지고 있다.
또 경관심의 과정에서는 공동주택 디자인은 ‘동일한 주거동의 반복’ ‘단조로운 스카이라인으로 인한 획일적 경관 형성’ ‘빽빽한 주거동 배치로 인한 답답함과 위압감 형성’ ‘복잡하고 정리되지 않은 입면 디자인’ 등의 문제가 빈번하게 지적돼 왔다.
이에 인천경제청은 필수적으로 반영해야 할 ‘의무지침’, 설계 완성도를 높이기 위한 ‘권장지침’, 창의적 디자인 유도를 위한 ‘특화디자인 인정기준’ 등 3단 구조의 경관관리 기준을 마련했다.
이번 공동주택 경관가이드라인은 주택법에 따른 공동주택뿐 아니라 주거용도로 사용되는 오피스텔, 주상복합 등을 대상으로 한다. 사업자는 심의 접수 시 체크리스트를 작성·제출하고 의무지침 적용 및 특화디자인 계획의 적합성을 경관심의 과정에서 검토받아야 한다.
윤백진 인천경제청장 직무대행(차장)은 “공동주택 경관가이드라인 시행을 통해 창의적 공동주택 디자인이 확대될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 시민이 체감할 수 있도록 지속적인 경관관리와 제도 개선을 추진해 나가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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