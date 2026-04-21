삼척 ‘맹방유채꽃축제’ 성료…140억원 파급효과
지난 3∼19일 강원도 삼척시 근덕면 상맹방리 일원에서 열린 ‘제22회 삼척맹방유채꽃축제’가 성황리에 마무리됐다.
이번 축제는 지난해 기록적인 가을장마로 유채 파종지 습해 피해라는 어려움을 극복하고 개최돼 방문객에게 인상적인 봄 풍경을 선사했다.
시와 축제추진위원회는 포트 육묘를 활용한 보식 작업과 피해 구역에 다채로운 꽃들로 구성된 원형 화단을 조성하는 등 위기를 새로운 볼거리로 전환했다.
새로 태어난 삼척동자 캐릭터와 어우러진 유채꽃 경관은 축제장을 찾은 관광객들의 큰 호응을 얻었다.
이번 축제에는 총 26만여명이 방문한 것으로 집계됐으며 이 가운데 60%가 외지 방문객으로 나타났다.
직접 소비지출 효과는 94억원, 생산 유발 등을 포함한 지역경제 파급효과는 140억원에 이르는 것으로 추정한다.
또한 축제 기간 향토음식점과 농특산물 판매장 운영, 다양한 공연 및 체험 행사가 함께 진행돼 지역경제 활성화와 관광객 만족도 제고에 기여한 것으로 평가된다.
김기석 농정과장은 21일 “어려운 여건 속에서도 시민과 관계자들의 노력으로 축제를 성공적으로 마무리할 수 있었다”며 “앞으로도 맹방유채꽃축제가 지역을 대표하는 봄 축제로 자리매김할 수 있도록 지속해 발전시켜 나가겠다”고 말했다.
삼척=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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