부산대, 국립대 첫 비임상 연구동 개소… 바이오 경쟁력 강화
228억원 투입 설치류 5000케이지 수용
첨단 장비 구축 신약개발 연구 기반 확보
거점국립대 확산 국가 연구 인프라 고도화
부산대학교가 국립대 최초로 첨단 비임상 연구시설을 구축하고 본격 운영에 들어갔다.
부산대는 최근 양산캠퍼스에 ‘비임상자원연구동’을 조성하고 개소식을 개최했다고 21일 밝혔다. 이곳은 동물실험 기반 정밀 의·생명 연구를 수행할 수 있는 핵심 연구 거점으로, 바이오메디컬 연구 경쟁력 강화의 전환점이 될 것으로 기대된다.
이번 연구동은 건축비 178억원과 장비비 50억원 등 총 228억원이 투입된 대형 시설로, 지상 3층 규모에 약 5000 케이지의 설치류를 수용할 수 있다. 특히 무병원성(SPF) 생쥐를 위한 배리어 시스템을 갖춰 국제 수준의 실험 환경을 구현했다.
또 개별환기케이지(IVC), 고압증기멸균기 등 사육·세척 장비를 비롯해 동물용 CT와 생체영상분석시스템 등 첨단 연구 장비를 구축해 신약 개발과 질환 모델 연구, 정밀의학 분야 활용도를 크게 높였다.
이번 연구동 건립은 부산대와 경북대, 전남대 등 거점국립대학 협력으로 추진됐다. 부산대를 시작으로 향후 주요 국립대에 단계적으로 확충될 예정으로, 국가 연구 인프라 고도화에도 기여할 것으로 전망된다.
부산대는 연구동을 교내뿐 아니라 외부 연구 기관과 산업체에도 개방해 산학연 협력을 확대할 계획이다. 이를 통해 지역 기반 바이오 연구 생태계 구축에도 나선다는 방침이다.
권상모 실험동물자원관리원장은 “연구동을 기반으로 국내 바이오 연구 경쟁력을 높이고 협력 연구를 확대해 나가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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