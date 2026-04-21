내년부터 PGA투어 하와이 대회 없어진다…극심한 가뭄이 원인
1971년 이후 56년만에 최초
내년부터 미국프로골프(PGA)투어 하와이 개최 대회가 사라진다.
AP통신은 “PGA투어가 내년 대회 일정에 하와이를 넣지 않았다”며 “이곳에서 대회가 열리지 않는 것은 1971년 이후 56년 만이다”라고 21일(한국시간) 보도했다.
PGA투어는 개막전인 더 센트리와 소니오픈 2개의 PGA투어 대회가 그동안 열려왔다. 하지만 총상금 2000만 달러인 시그니처 대회 더 센트리는 개최 코스인 카팔루아 골프장 잔디가 극심한 가뭄으로 타죽는 바람에 올해 취소됐다.
소니오픈은 1971년에 전신인 하와이언 오픈을 정규 투어에 편입해 올해까지 개최됐다. 이 대회는 올해로 스폰서 계약이 만료됨에 따라 내년부터는 베테랑들이 출전하는 챔피언스 투어로 전환될 예정이다.
PGA투어는 하와이의 용수 부족으로 내년에도 대회를 개최하지 않겠다고 대회를 운영하는 트룬 골프에 통보한 것으로 알려졌다.
카팔루아 골프장과 인근 주민들은 용수 시스템 관리 부실을 주장하며 용수 관리 업체와 현재 소송중이다.
AP통신은 “PGA 투어의 2027년 일정은 확정되지 않았지만 내년 시즌 개막전은 하와이가 아닌 미국 본토 샌디에이고의 토리 파인스에서 열릴 가능성이 크다”고 내다봤다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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