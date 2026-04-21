내년부터 PGA투어 하와이 대회 없어진다…극심한 가뭄이 원인

1971년 이후 56년만에 최초

PGA투어 로고. PGA

AP통신은 “PGA투어가 내년 대회 일정에 하와이를 넣지 않았다”며 “이곳에서 대회가 열리지 않는 것은 1971년 이후 56년 만이다”라고 21일(한국시간) 보도했다.

PGA투어는 하와이의 용수 부족으로 내년에도 대회를 개최하지 않겠다고 대회를 운영하는 트룬 골프에 통보한 것으로 알려졌다.