평창군 ‘청년 체류·정착 연계 시범 사업‘ 본격 추진
강원도 평창군은 ‘청년 체류·정착 연계 시범 사업’을 본격적으로 추진한다. 청년 유입 확대와 지역 정착 기반을 마련하고자 추진하는 것이다.
강원도의 ‘강원 스테이’ 시범 사업과 연계해 추진하는 사전 준비 단계 사업이다. 청년 대상 체류 프로그램 운영과 이주·정착 수요 분석을 병행하는 것이 특징이다.
이번 사업은 청년 창업가 상담의 날 및 간담회 등에서 제시된 현장 의견을 반영해 기획됐다. 그동안 청년들은 이주 초기 가장 큰 어려움으로 주거 문제와 지역 내 교류 기반 부족을 지적해 왔으며, 이를 해결하기 위한 체류 기반 프로그램의 필요성이 지속적으로 제기돼 왔다.
군은 이번 시범 사업을 통해 청년 체류를 기반으로 한 이주·정착 전환 가능성을 검증하고, 지역 특성에 부합하는 청년 유입 정책 모델을 구축할 방침이다.
사업은 이달부터 6월까지 약 2개월간 진행된다. 대상자는 전국 청년 16명이다.
참여자들은 지역 생활환경 체험을 비롯해 부동산 임장, 지역 창업가와의 교류, 네트워킹 프로그램 등에 참여하게 된다.
특히 이번 사업은 단순 체류형 프로그램을 넘어 청년들의 실제 이주 및 정착 가능성을 사전에 검증하고, 정책 수요를 도출하는 데 중점을 뒀다.
이를 통해 참여자의 이주 의향, 지역 정착 가능성, 정책 개선 요구 등을 분석해 향후 ‘강원 스테이’ 본 사업의 공간 구성 및 운영계획에 반영할 계획이다.
또한 이 사업은 2024년부터 추진 중인 지역산업 맞춤형 일자리 창출 지원사업인 ‘평창군 청년 창업 아카데미(MVP)’와 연계해 운영된다. 참여 청년들은 창업 교육, 컨설팅, 협업 프로젝트, 팝업스토어 운영 등 실무 중심의 프로그램에도 참여할 예정이다.
전해순 군 경제과장은 21일 “청년들이 일정 기간 지역에 머물며 생활과 창업을 함께 경험할 수 있는 환경 조성이 핵심”이라며 “이번 사업이 청년 유입 확대와 지역 활력 제고는 물론 강원 스테이 사업의 안정적 추진 기반을 마련하는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.
평창=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사