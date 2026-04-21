강원CBS 개국 31주년 기념…피아니스트 김태형 리사이틀
강원CBS가 개국 31주년 기념 피아니스트 김태형 리사이틀을 25일 오후 7시 춘천 문화예술회관에서 연다.
김태형은 이번 춘천 공연에서 슈베르트, 리스트, 슈만, 야나체크 등 거장들의 작품을 연주한다.
연주곡에는 ‘봄의 신념’, ‘숲의 정경’을 비롯해 ‘셰익스피어의 세레나데’ , ‘물레방앗간과 시냇물’ 등 봄의 정취를 만끽할 수 있는 작품도 포함됐다.
김태형은 퀸 엘리자베스 콩쿠르, 포르투 국제 피아노 콩쿠르, 트리에스테 국제 실내악 콩쿠르, 멜버른 국제 실내악 콩쿠르 등 피아노 및 실내악 분야를 석권하고 입상한 세계가 인정한 연주자다.
2024/25 시즌 서초문화재단 서초M스타즈 음악감독으로 활약하고 현재 트리오 가온의 피아니스트 겸 경희대 음대 교수로 재직 중이다.
공연은 사전에 배부된 초대권을 소지해야 입장할 수 있다. 남은 좌석만 현장 선착순으로 무료입장이 가능하다.
손경식 강원CBS 대표는 “여러 기관과 기업, 지역 교회와 관계자분들의 협력으로 마련한 이번 공연이 모든 분에게 위로와 감동을 전하는 시간이길 기대한다”며 “강원 CBS 개국 31주년을 맞아 마련한 피아니스트 김태형 리사이틀에 많은 관심과 관람 바란다”고 말했다
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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