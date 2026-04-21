새만금 물막이 20년…전체 매립 대상지 42% 조성 완료

여의도 면적 42배 영토 확장

‘트라이포트’ 등 물류 인프라 가시화

첨단 산업 거점화 속도

새만금 연도별 위성 사진(1989년~2025년). 전북도 제공

2006년 방조제 물막이 공사가 완료된 지 20년을 맞은 새만금이 매립 공정과 인프라 구축을 바탕으로 가시적인 지형 변화를 보이고 있다.

과거 계획에 머물렀던 사업들이 대규모 기업 투자와 물류 체계 구축을 통해 실질적인 산업 기지로 전환되는 양상이다.