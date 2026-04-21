임성재·이태훈·장유빈, KPGA투어 최강 자리 놓고 격돌…23일 개막 우리금융 챔피언십 동반 출전
각각 PGA·LIV·KPGA투어서 활동
DP월드투어 활약 이정환도 출전
개막전 사나이 이상엽 2연승 출사표
임성재, 이태훈, 장유빈이 우승 경쟁을 펼친다.
오는 23일부터 나흘간 경기도 파주 서원밸리CC 밸리-서원코스에서 열리는 한국프로골프(KPGA)투어 시즌 두 번째 대회 우리금융 챔피언십(총상금 15억 원·우승 상금 3억 원)이 격전 무대다.
임성재는 미국프로골프(PGA)투어, 이태훈은 LIV골프, 그리고 장유빈은 KPGA투어에서 각각 활동하고 있다.
PGA투어 통산 2승이 있는 임성재는 2023년 이 대회에서 우승한 데 이어 2024년 대회에서 타이틀 방어에 성공했다. 작년 대회에서는 1타 차이로 컷 탈락했다.
그는 대회 세 번째 우승을 위해 지난 20일 PGA투어 시그니처 대회 RRBC헤리티지를 마치자마자 귀국길에 올랐다.
임성재는 “작년에는 아쉽게 대회를 마무리했지만 올해는 더 좋은 경기력으로 보답하고 싶다”라며 “국내 팬 분들 앞에서 경기하는 건 항상 특별한 만큼 끝까지 집중해서 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 출사표를 던졌다.
지난해 우승자 이태훈은 작년에 LIV골프 프로모션에서 수석합격, 와일드 카드로 올 시즌 LIV골프에서 활약 중이다.
지난 3월 LIV골프 싱가포르 대회에서 브라이슨 디섐보(미국)에게 연장전에서 패해 준우승을 거두었다. 이태훈은 지난 19일(현지시간) 끝난 LIV골프 멕시코 시티에서 공동 15위 성적을 거둔 뒤 타이틀 방어를 위해 귀국했다.
이태훈은 “타이틀 방어가 가장 큰 목표다. 특히 올해는 우리금융그룹 소속 선수로 출전하는 만큼 2연패로 더욱 의미 있는 결과를 만들고 싶다”며 “최근 컨디션이 좋지 않았으나 빠르게 회복해 현재는 지장이 없다. 컨디션 관리를 잘해 국내 팬 분들께도 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 최선을 다할 것이다”고 각오를 다졌다.
장유빈은 2024년 KPGA투어 대상 등 개인상을 석권한 뒤 작년에 LIV골프에서 활약하다 올해 복귀했다. 그는 시즌 개막전 DB손해보험 프로미 오픈에서 공동 25위로 공식 복귀전을 마쳤다.
장유빈은 “아쉽다. 잔 실수가 많았다. 샷감 퍼트감은 괜찮았는데 흐름을 타지 못했다”라며 “우리금융 챔피언십이 기대가 된다. 잘 할 수 있을 거라 생각한다”고 강한 자신감을 내보였다.
시즌 개막전 DB손해보험 프로미 오픈에서 10년 여만에 통산 2승째를 거둔 이상엽도 ‘텃밭’에서 2주 연속 우승 사냥에 나선다. 서원밸리는 이상엽이 연습하는 코스다.
올해부터 DP월드투어를 병행하고 있는 이정환, 국내외 대회에서 통산 7승을 올린 황중곤, 지난 2월 아시안투어 필리핀 골프챔피언십에서 우승한 조우영도 출전한다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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