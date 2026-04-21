日 다카이치 야스쿠니에 공물 봉납…참배는 보류 전망
다카이치 사나에 일본 총리가 도쿄 야스쿠니 신사 제사 기간을 맞아 공물을 봉납했다.
일본 NHK와 교도통신 등에 따르면 다카이치 총리는 21일 시작된 야스쿠니신사 춘계 예대제(봄 제사)를 맞아 ‘내각총리대신 다카이치 사나에’ 명의로 ‘마사카키’라 불리는 공물을 봉납했다. 마사카키는 비쭈기나무 화분 형태의 제사용 공물을 의미한다.
이번 예대제는 우익 성향으로 알려진 다카이치 총리가 지난해 10월 취임한 이후 처음 맞는 대형 참배 기간으로, 직접 참배 여부에 관심이 쏠리고 있다.
다카이치 총리는 취임 전에는 매년 봄·가을 예대제와 일본의 제2차 세계대전 패전일인 8월 15일에 직접 참배해 왔다.
다만 총리 취임 직전인 지난해 10월에 가을 제사 기간엔 참배하지 않고 공물 대금을 봉납했다.
일본 언론들은 현직 총리가 직접 참배할 경우 외교 문제로 번질 수 있다는 점을 고려해 다카이치 총리가 이번 봄 제사 기간 참배는 하지 않을 것으로 관측한 것으로 전해졌다.
현직 총리가 야스쿠니 신사를 참배한 것은 2015년 아베 신조 전 총리가 마지막이다.
과거 이시바 시게루, 기시다 후미오, 스가 요시히데 전 총리도 참배는 안하고 공물을 바쳐왔다.
야스쿠니 신사는 메이지유신 전후 일본에서 벌어진 내전과 일본이 일으킨 전쟁에서 숨진 약 246만6000명의 영령을 추모하고 있다.
이 신사엔 태평양전쟁 A급 전범 14명도 포함돼 있다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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