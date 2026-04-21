[속보] 코스피 전고점 돌파… 장중 6350 넘어
코스피 지수가 장중 6350선을 넘어 역대 최고를 기록했다. 1분기 실적 발표를 앞두고 투자자들의 기대감이 지정학적 리스크를 상쇄한 영향으로 해석된다.
한국거래소에 따르면 21일 오전 9시10분 코스피 지수는 전날 종가 대비 2.19%(136.30포인트) 오른 6355.39를 기록해 전고점을 돌파했다. 종전 최고치는 지난 2월 27일 기록한 6347.41이었다.
이날도 반도체 ‘대장주’ SK하이닉스와 삼성전자가 장 초반 상승세를 견인했다. SK하이닉스는 개장 직후 전날보다 4% 넘게 오르면서 주당 120만원 고지를 밟았고, 삼성전자도 2%가량 오른 가격에 거래됐다.
미국과 이란이 종전 협상을 앞두고 강대강 대치를 보이면서 국제유가가 급등했지만, ‘투심’은 큰 영향을 받지 않았다. SK하이닉스(오는 23일)를 필두로 1분기 실적에 대한 기대감이 더 강하게 작용했다는 평이다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사