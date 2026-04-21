‘포천 고모호수공원’ 새단장…수변 휴식공간 재탄생
경기 포천시가 고모호수공원 리뉴얼 사업을 완료하고 시민 중심의 수변 휴식공간을 새롭게 선보였다.
포천시는 지난 20일 고모호수공원 광장에서 리뉴얼 사업 준공식을 열고 정비를 마친 공원을 시민들에게 공개했다.
이번 사업은 노후화된 광장과 시설을 전면 개선해 누구나 편안하게 이용할 수 있는 쾌적한 수변 공간을 조성하는 데 초점을 맞췄다.
고모호수공원은 그동안 시민들이 자주 찾는 휴식 공간이었지만 시설 노후화로 인해 이용 환경 개선 요구가 지속적으로 제기돼 왔다.
이에 시는 시민 의견을 반영해 공원 전반에 대한 정비를 추진했으며, 농업생산기반시설 협의와 농업보호구역 해제, 도시관리계획 결정 및 실시계획인가 등 복잡한 행정 절차를 거쳐 약 4년 만에 사업을 마무리했다.
이번 리뉴얼을 통해 야외무대와 수변 산책길, 관람형 휴게공간, 정원, 야간조명, 주차장, 사진 촬영 구역 등 다양한 시설이 새롭게 조성됐다.
특히 수변과 연결된 보행 동선을 정비하고 휴식 시설을 확충해 이용 편의성을 높였으며, 야간경관 개선을 통해 지역의 새로운 명소로 자리잡을 기반도 마련했다.
준공식은 기념사와 제막식, 색줄 자르기, 기념식수, 기념촬영 순으로 진행됐으며, 지역 주민과 관계자 등 약 200명이 참석했다.
시는 앞으로 고모저수지 일대를 중심으로 수변 공간을 지속적으로 정비해 시민 친화적인 공원 환경 조성에 나설 계획이다.
시 관계자는 “고모호수공원이 시민의 일상 속 쉼터이자 추억의 공간으로 자리 잡게 됐다”며 “생활밀착형 공원으로서 시민 삶의 질 향상에 기여할 것”이라고 밝혔다.
포천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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