모두투어, 4월 예약 고객 1000명 대상 ‘유류 보상제’ 시행
5월 유류할증료 인상 대비 일본·중국·동남아 전용 상품 인상분 전액 투어마일리지로 지원
모두투어는 5월 유류할증료 인상에 따른 고객 부담을 낮추기 위해 4월 한정 ‘유류 보상제’ 기획전을 선보인다고 21일 밝혔다.
5월 유류할증료 33단계가 적용되는 가운데 4월 중 예약을 확정한 고객에게 유류할증료 인상분 전액을 투어마일리지로 지원하는 것이 핵심이다. 최근 고유가와 고환율 기조로 해외여행 비용 부담이 커진 상황을 반영, 예약 이후 늘어날 수 있는 추가 비용 부담을 실질적으로 낮추기 위해 마련됐다.
유류 보상제는 4월 한정 운영되며, 일본·중국·동남아 노선의 유류 보상제 전용 상품 예약자를 대상으로 한다. 선착순 1000명 한정으로 진행되며, 예약 확정 이후 인상 금액을 자동으로 반영해 출발 익월 기준 인상분 전액을 투어마일리지로 지급하는 방식이다. 별도 신청 절차 없이 운영해 고객 편의도 높였다.
보상 기준은 발권 당시 적용된 유류할증료에서 예약 당시 기준 유류할증료를 제외한 실제 인상분이며, 해당 금액 전액을 투어마일리지로 지급한다. 지급된 마일리지 유효기간은 지급일로부터 5년이다.
이 기획전은 고객 수요가 높은 근거리 지역 중심으로 구성했다. 동남아시아, 일본, 중국/홍콩/몽골, 부산/대구/청주 출발 등으로 나눠 지역별 인기 상품을 한눈에 비교할 수 있도록 했으며, 수도권과 지방 출발 상품을 함께 마련해 선택 폭도 넓혔다.
최근 유류할증료 인상 국면에서도 장거리 대비 체감 부담이 낮은 일본·중국 등 근거리 지역은 상대적으로 견조한 흐름을 보이고 있다. 실제 4월 중국과 일본 지역 예약률은 전년 대비 각각 16%, 2% 증가했다. 모두투어는 이러한 수요 흐름을 반영해 추가 비용 부담을 낮춘 실질 혜택 중심의 상품 구성을 한층 강화했다.
이번 기획전에 대한 자세한 내용은 모두투어 공식 홈페이지 또는 모바일 앱에서 확인할 수 있다.
정희용 모두투어 마케팅사업부 부서장은 “이번 유류 보상제는 유류할증료 인상으로 여행 계획을 망설이는 고객이 보다 안정적으로 상품을 선택할 수 있도록 기획한 실질 혜택 중심 프로모션”이라며 “앞으로도 시장 환경 변화에 맞춰 고객이 체감할 수 있는 혜택과 선택 편의를 높인 상품과 기획전을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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