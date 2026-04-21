李대통령 “소년공과 짜이왈라 만나”…靑 “중동전쟁 속 인도와 긴밀공조”
청와대가 이재명 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리의 정상회담에 대해 “글로벌 사우스 외교의 본격적인 가동을 알리는 계기”라고 평가하며 “양국이 중동 전쟁 상황에서 더 긴밀히 공조해 나가기로 했다”고 밝혔다.
위성락 국가안보실장은 20일(현지시간) 서면브리핑에서 “8년 만에 이루어진 이번 인도 국빈 방문은 14억 인구를 바탕으로 고속 성장 중인 인도와 새로운 협력 모멘텀을 창출하고, 미래지향적이고 전략적인 분야로 양국 간 협력의 지평을 확대하는 계기가 되었다고 평가한다”고 말했다.
양 정상은 특히 중동 전쟁 등으로 불확실성이 더해가는 상황에서 양국이 상호 성장과 혁신을 촉진하는 데 힘을 모으기로 했다.
위 실장은 “양 정상은 한반도 문제는 물론 최근 중동 상황 등 급변하는 국제정세 속에서 한국과 인도가 국제 평화와 안정에 기여하고, 나프타 등 핵심 원자재 수급은 물론 주요 에너지 수입국으로서 공조하는 방안에 대해서도 의견을 나눴다”면서 “인도·태평양 지역의 평화와 안정을 위해 한국과 인도의 협력은 물론 역내 국가들과의 포용적 협력을 강화해 나가기로 했다”고 설명했다.
특히 양 정상은 민주주의라는 가치관을 바탕으로 광범위한 협력을 이루는 것이 중요하다는데 의견을 같이했고, 아시아의 대표적 민주주의 국가인 양국 간 협력이 큰 시너지를 낼 것이라는 기대감을 드러냈다고 위 실장은 소개했다.
모디 총리는 이 대통령의 국빈 방문 내내 여러 차례 각별한 애정을 드러냈다. 위 실장은 “소인수 회담에서 모디 총리께서 노벨문학상 수상자인 인도의 시성 타고르가 100여 년 전 코리아가 동방의 등불이 될 것이라고 했는데, 그 예언이 현실이 되었고 빛의 혁명으로 이어졌다고 평가했다”고 전했다. 모디 총리는 또 “구자라트 주총리 시절, 당시 다른 정치인들은 경제 발전 모델로 미국 등을 삼았지만 자신은 한국을 모델로 삼아 구자라트주 발전을 가속했다”고 말하기도 했다.
이에 이 대통령도 “이 대통령께서는 ‘소년공과 짜이왈라(차 장수)’가 만나 오랜 친구를 만난 것처럼 반가움을 느낀다”고 화답하며 깊은 유대감을 표명했다.
이번 회담은 소인수 회담과 확대 회담으로 진행됐는데, 소인수 회담의 경우 40분가량 소요될 것으로 예상했으나 이보다 1시간 이상 길게 진행돼 양측 의전 담당자가 일정 지연에 대해 두 정상에게 주의를 환기하는 일도 벌어졌다고 위 실장이 전했다. 정상회담 뒤 이어진 오찬에서는 이 대통령이 인도의 인기 영화 ‘세 얼간이’에 대해 얘기하며 영화에 배우들의 동작을 따라 하는 모습을 보이기도 했다. 또, 이 대통령과 드라우파디 무르무 인도 대통령도 국빈 만찬 역시 예정보다 1시간 더 진행되는 등 양국 정상 간 충분한 교감이 이뤄졌다고 위 실장은 강조했다.
이 대통령은 향후 적절한 시기에 모디 총리가 한국을 방문해달라고 초청했고, 모디 총리는 긍정적으로 화답했다고 한다.
뉴델리=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
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