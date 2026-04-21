21일 아침 기온은 전국 곳곳이 0도 이하로 떨어지고 바람이 강하게 불어 체감온도는 더 낮겠다. 여기에 수도권·충남·전북은 미세먼지까지 유입돼 호흡기 건강에 각별히 주의해야 한다.
기상청 예보에 따르면 이날 전국 대부분 지역이 대체로 맑다가 밤부터 구름이 많아질 전망이다. 제주도는 구름이 많겠다.
아침 기온이 전날보다 5∼10도 가량 큰 폭으로 떨어지고 바람도 강하게 불어 체감온도는 더 낮은 상황이다. 특히 경기 북부 내륙과 강원 내륙·산지, 충청권 내륙, 전북 동부를 중심으로 아침 기온이 0도 이하가 예보됐다.
전국 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차도 15∼20도 안팎으로 크겠으니 건강 관리에 유의해야 한다.
낮 최고기온은 17∼23도로 예보됐다.
이날 오전 5시 현재 기온은 서울 7.2도, 인천 7.9도, 수원 4.9도, 춘천 1.9도, 강릉 11.5도, 청주 5.1도, 대전 3.9도, 전주 3.0도, 광주 5.8도, 제주 9.0도, 대구 8.1도, 부산 11.1도, 울산 8.3도, 창원 11.4도 등이다.
황사가 유입되며 미세먼지 농도는 수도권·충남·전북이 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’ 수준으로 예상된다.
바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ로 일겠다.
안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼3.5ｍ, 서해 0.5∼1.5ｍ, 남해 0.5∼2.0ｍ로 예상된다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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21일 아침 곳곳이 0도 이하… 강풍 불고 미세먼지까지
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