트럼프, 이란과 휴전 시한 22일로 하루 슬쩍 연장…협상 타결 ‘시간 벌기’

트럼프, 밴스 부통령 파키스탄 도착 시점 언급도 오락가락

도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

트럼프는 협상이 타결되지 않으면 이란의 교량과 발전소를 파괴할 것이라고 위협해왔다. 결국