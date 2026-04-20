밴스 美부통령 2차 이란 협상 출격…‘해결사’ 능력 도마 위
JD 밴스 미국 부통령이 이란과의 2차 협상을 위해 다시 한번 파키스탄 이슬라마바드행 전용기에 몸을 실었다.
앞서 지난 11일(현지시간) 이슬라마바드를 찾아 이란 대표단과 21시간에 걸친 마라톤 협상을 벌였으나 끝내 타결에 이르지 못하고 ‘노딜(No Deal)’을 선언하며 미국으로 돌아간 지 일주일 만이다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 20일 뉴욕포스트 인터뷰를 통해 밴스 부통령 일행이 곧 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔다.
차기 공화당 유력 대선 주자로 입지를 굳히려는 밴스 부통령에게 이번 2차 협상의 성패는 매우 중대한 의미를 지닌다.
이란의 호르무즈 해협 개방과 핵 포기라는 두 가지 핵심 쟁점에서 극적인 돌파구를 마련한다면, 미국 내 여론이 좋지 않은 전쟁을 마무리 지은 ‘해결사’로서의 굳건한 이미지를 구축할 수 있다. 이는 차기 대권 경쟁자인 마코 루비오 국무장관과의 구도에서도 압도적으로 유리한 고지를 점할 수 있는 발판이 된다.
하지만 이번 협상의 전망이 마냥 밝은 것만은 아니다. 당장 이슬라마바드에서 양국 대표단이 마주 앉을 수 있을지부터 불투명하다. 트럼프 대통령은 협상 개최를 기정사실화하고 있으나, 정작 이란 측은 아직 공식적인 협상 참여 입장을 밝히지 않고 있다.
그럼에도 미국의 2인자인 밴스 부통령이 직접 고위급 대표단을 이끌고 현지로 향한 상황에서, 이란 역시 대화의 장을 걷어차는 데에는 적지 않은 외교적 부담을 느낄 것이라는 분석이 나온다.
실제로 이란 내부에서도 2차 종전 협상 참여를 긍정적으로 검토하는 기류가 감지되고 있다는 외신 보도도 이어지고 있어 막판 회담 성사 가능성은 열려 있다.
다만 이란이 협상 테이블에 앉더라도 험로가 예상된다. 최근 이란 군부의 호르무즈 해협 통제 시도와 미군의 이란 화물선 나포 작전 등이 얽히며 양국 간 긴장이 최고조에 달해 있어, 단기간에 타협점을 찾기란 쉽지 않은 실정이다.
만약 1차 협상에 이어 이번 2차 협상마저 빈손으로 끝날 경우, 밴스 부통령이 짊어져야 할 정치적 타격은 상당할 전망이다.
특히 밴스 부통령은 트럼프 대통령의 핵심 강성 지지층인 ‘마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)’ 진영 내에서도 미국의 해외 분쟁 개입을 극도로 꺼리는 ‘고립주의’ 성향을 대변해 온 인물이다. 개전 전부터 지지층의 반발을 우려해 전쟁에 비판적인 입장을 취해온 그가, 정작 협상에 실패해 전쟁 장기화를 초래한다면 자신의 핵심 지지 기반이 흔들리는 위기를 가장 앞장서서 맞게 된다.
반대로 미국과 이란 모두 자국 내에서 정치적 승리로 포장할 수 있는 적절한 양보안을 도출해 낸다면, 밴스 부통령은 외교적 역량을 입증함과 동시에 당내 입지를 확고히 다질 수 있다.
최종적인 협상 타결 여부는 결국 트럼프 대통령의 결단에 달렸으나, 밴스 부통령 입장에서도 이번 파키스탄행은 자신의 정치 생명을 건 중대한 승부처가 될 전망이다.
최근 미 보수 진영의 최대 연례 행사 격인 보수정치행동회의(CPAC)에서 진행된 차기 대선주자 선호도 조사에서 밴스 부통령은 53%의 지지율로 1위를 기록했다. 하지만 2위인 루비오 장관(35%)이 불과 1년 전 조사(3%)에 비해 무서운 상승세를 보이고 있어, 밴스 부통령에게는 확실한 정치적 성과가 절실한 시점이라는 평가가 나온다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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