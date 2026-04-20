“쿠웨이트, 호르무즈 봉쇄로 원유수출 ‘불가항력’ 선언”
이란의 호르무즈 해협 봉쇄 사태가 장기화하면서, 쿠웨이트가 자국의 원유 및 석유 제품 수출에 차질이 빚어지고 있다며 ‘불가항력’을 선언했다
20일(현지시간) 블룸버그 통신 등 주요 외신에 따르면 쿠웨이트 국영석유공사(KPC)는 앞선 16일 글로벌 고객사들에게 서신을 보내 계약상의 불가항력 조항을 발동한다고 공식 통보했다.
불가항력 선언이란 천재지변이나 전쟁 등 예기치 못한 외부 요인으로 계약 이행이 불가능해질 때 판매자가 법적 책임을 면제받는 조치다.
KPC는 이번 조치의 배경에 대해 호르무즈 해협 봉쇄로 인해 유조선의 걸프 해역(페르시아만) 진출입이 막히면서 기존에 약속된 인도 물량을 제때 맞추기 어려워졌다고 설명했다. 주요 해상 원유 수송로가 차단되면서 수출용 선박을 구하지 못해 빚어진 불가피한 결정이라는 것이다.
다만 블룸버그 통신은 쿠웨이트의 이번 불가항력 선언이 곧바로 글로벌 원유 공급의 전면적인 중단으로 이어지지는 않을 것이라고 분석하며 시장의 과도한 우려를 경계했다.
한편, 쿠웨이트의 원유 수출 차질이 가시화되면서 국내 수급에도 일부 영향이 미칠 수 있다는 관측이 나온다. 지난해 기준 우리나라 전체 원유 수입량 가운데 쿠웨이트산 원유가 차지하는 비중은 약 10% 수준이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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