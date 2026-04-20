에어부산, 국제선 운항 신뢰성 10년 연속 ‘매우 우수’

국적사 유일 국내외 모두 최고 등급

평가 기준 강화 속 정시성 관리 입증

지연율 반영에도 안정적 운항 유지

에어부산 운항통제실에서 운항관리사들이 항공기 운항 상황을 실시간으로 모니터링하고 있다. /에어부산 제

에어부산이 국토교통부 항공교통서비스 평가에서 국제선 운항 신뢰성 부문 ‘매우 우수’ 등급을 10년 연속 유지했다.



에어부산은 지난 17일 2025년도 항공교통서비스 평가에서 국적 항공사 중 유일하게 국내선과 국제선 모두 ‘매우 우수’ 등급을 받았다고 20일 밝혔다. 특히 국제선 부문은 2016년부터 10년 연속 최고 등급을 기록하며 안정적인 운항 관리 역량을 입증했다.



운항 신뢰성은 항공편 정시성과 지연 수준 등을 종합적으로 평가하는 지표다. 올해부터는 장시간 지연율이 새롭게 반영되고 ‘매우 우수’ 기준도 기존 80점에서 90점으로 상향되는 등 평가 기준이 강화됐다.



에어부산은 공항별 교통량 분석과 운영 환경 변화 대응, 지연 관리 대상 편 집중 관리 등을 통해 정시성을 지속적으로 개선해 왔다. 또 운항 통제실 중심의 실시간 모니터링과 사전 예방 정비 강화 등으로 운항 안정성을 높이고 있다.



에어부산 관계자는 “10년 연속 최고 등급은 정시 운항과 안전을 위해 노력해 온 결과”라며 “앞으로도 고객이 신뢰할 수 있는 운항 서비스를 제공하겠다”고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 902 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 에어부산이 국토교통부 항공교통서비스 평가에서 국제선 운항 신뢰성 부문 ‘매우 우수’ 등급을 10년 연속 유지했다.에어부산은 지난 17일 2025년도 항공교통서비스 평가에서 국적 항공사 중 유일하게 국내선과 국제선 모두 ‘매우 우수’ 등급을 받았다고 20일 밝혔다. 특히 국제선 부문은 2016년부터 10년 연속 최고 등급을 기록하며 안정적인 운항 관리 역량을 입증했다.운항 신뢰성은 항공편 정시성과 지연 수준 등을 종합적으로 평가하는 지표다. 올해부터는 장시간 지연율이 새롭게 반영되고 ‘매우 우수’ 기준도 기존 80점에서 90점으로 상향되는 등 평가 기준이 강화됐다.에어부산은 공항별 교통량 분석과 운영 환경 변화 대응, 지연 관리 대상 편 집중 관리 등을 통해 정시성을 지속적으로 개선해 왔다. 또 운항 통제실 중심의 실시간 모니터링과 사전 예방 정비 강화 등으로 운항 안정성을 높이고 있다.에어부산 관계자는 “10년 연속 최고 등급은 정시 운항과 안전을 위해 노력해 온 결과”라며 “앞으로도 고객이 신뢰할 수 있는 운항 서비스를 제공하겠다”고 말했다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지